“Que se vaya por la puerta de atrás”: Gignac lanza un rotundo mensaje a Miguel Layún de cara a la final

El delantero de los Tigres envió un contundente mensaje al defensor de las Águilas antes de la final del Apertura 2023 (Cuartoscuro)

Antes de clasificar a la liguilla del Apertura 2023, el defensor de las Águilas del América, Miguel Layún, anunció su retiro de las canchas. Ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), cuenta con la posibilidad de salir del ámbito profesional en calidad de campeón, aunque André-Pierre Gignac le mandó un contundente mensaje.

Semanas antes de llegar a la final de la Liga MX, Gignac participó en una transmisión vía Twitch con Javier Hernández y Oribe Peralta. En el espacio, los interlocutores del futbolista francés reconocieron que sería emotivo ver al defensor coronarse en su último encuentro, aunque André-Pierre negó que sucederá de esa forma.

“Cuál ching*n, hermano. No se va a dar, no manches. Yo no lo puedo pensar. Que él lo piense está bien. Perdón, Miguel (Layún), pero mejor para mí que te vayas por la puerta de atrás”, declaró ante el micrófono el delantero francés.

Gignac busca el bicampeonato con Tigres (EFE/ Miguel Sierra)

Y es que André-Pierre Gignac también se encuentra ante la posibilidad de lograr un suceso histórico en la historia de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), es decir, conseguir el primer bicampeonato en la historia de su club.

Después de haberse coronado en el torneo de Clausura 2023, de la mano de Robert Dante Siboldi, los Tigres lograron llegar a una final más para defender su corona. A pesar de tener el objetivo claro de batallar por el bicampeonato, Gignac no dejó pasar la oportunidad para reconocer la carrera que ha construido Layún alrededor del mundo.

“Tuviste una carrera increíble, jugaste en Europa, Sevilla, Porto. Hiciste una linda carrera, pero este año nosotros tenemos la ilusión del bicampeonato”, expuso durante la transmisión.

Miguel Layún busca retirarse con un campeonato (Instagram/ @miguel_layun)

En caso de que el escenario del campeonato del América se cumpla, entonces Miguel Layún podrá levantar su tercera copa con las Águilas. Y es que antes de emigrar a Europa, logró los títulos del Clausura 2013 y el Apertura 2014.

En cambio, si el equipo afortunado es el de los Tigres de la UANL, Gignac dará un paso más en su consolidación como un jugador de época en el cuadro felino. Desde su llegada a México ha ganado cinco trofeos de liga, por lo que el de Apertura 2023 sería el sexto en su estadística personal.

Mientras el Club América sacaría ventaja en la estadística histórica como el equipo más laureado en el futbol mexicano con su estrella número 14, los Tigres se convertirían en el cuarto equipo en conseguir un bicampeonato en torneos cortos después de Pumas, León y Atlas.

Atlas fue el último equipo bicampeón en la Liga MX (REUTERS/Fernando Carranza García)

De esa forma, en el próximo encuentro por el título se encuentra en juego la grandeza del equipo más ganador del futbol mexicano contra un club que, gracias a un sólido proyecto deportivo, ha sido capaz de colarse entre los más ganadores del circuito en las dos décadas más recientes.

¿Cuándo es la final de la Liga MX de América vs Tigres?

Luego de un camino recorrido a lo largo de dos eliminatorias y 17 jornadas, los dos mejores equipos del futbol mexicano se encuentran a punto de definir al próximo campeón del torneo. Los Tigres, que se quedaron con el tercer peldaño de la tabla general, visitarán a los líderes, es decir el Club América en la cancha del Estadio Azteca.

Águilas y Tigres empataron a un gol en el partido de ida de la final (EFE/Miguel Sierra)

Después de haber consolidado un empate a un gol por bando en la cancha del Estadio Universitario, los dos equipos dejaron todo pendiente para su definición en la Ciudad de México.

El partido tendrá lugar este domingo 17 de diciembre de 2023 en punto de las 19:30 horas en la cancha del Estadio Azteca. En el encuentro, André Jardine también buscará su primer trofeo de Liga MX en su primer semestre como estratega de las Águilas.