Brenda Lee, la artista que regresa 65 años después y se coloca en los primeros lugares de las listas de Spotify en Latinoamérica

Brenda Lee 50 años después en el top 50 global en Spotity Foto: (X)

Diciembre es el mes perfecto para desempolvar aquellas cosas maravillosas y coloridas que nos recuerdan la unión, felicidad y sobre todo armonía que se viven durante los 31 días en los que parece son todos de fiesta, desde volver a ponerse el suéter feo, hasta comer recalentado de la cena por un mes. Todo entra dentro de las festividades, desde el cine hasta la música y es precisamente que gracias a ello, los clásicos son revividos a lo grande y tal es el caso de la canción navideña “Rockin’ around the Christmas tree”,de la leyenda musical estadounidense Brenda Lee.

La canción que tiene más de 65 años en activo, como cada año regresa la lista del TOP 50 global de Spotify en los que predominan los oyentes de Latinoamérica, y año con año se tapiza con las mejores joyas de la temporada navideña, a menos de diez días de navidad, el número 1 de la lista le pertenece a Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You canción que este 2023 cumplió 29 años al ser estrenada en 1994.

"All I Want for Christmas is You" de Carey es una de las canciones navideñas más populares de la historia. (Foto Brent N. Clarke/Invision/AP, archivo)

De manera sorpresiva Brenda Lee llegó al número 3 del top, con la canción que ha formado parte de grandes producciones, entre ellas Mi Pobre Angelito y Más barato por docena, y que esta temporada cumplió 65 años de haber sido estrenada y en el mismo sentido ha sido reconocida por Billboard al ser una de las canciones más escuchadas en la temporada navideña. Sin Duda una pieza musical que ha acompañado a diferentes generaciones de familias en todo el mundo y cada vez está más presente, gracias a las redes sociales que han vuelto tendencia el audio de la canción para que la misma acompañe numerosos videos en todo el mundo.

En Estados Unidos, es la canción más escuchada en esta temporada y acumula un aproximado de 898 millones de reproducciones desde que salió en streaming. Superando incluso a Mariah, cosa que ha sorprendido a propios y extraños, principalmente por como una canción de más de 60 años ha vuelto con tanta fuerza para esta temporada,

Brenda Lee conquista Spotify en Estados Unidos REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

No obstante también te recomendamos explorar las canciones que han ido colocándose en estos días en los primeros lugares del ranking y que podrían hacerte pasar un rato muy agradable: Last Christmas de Wham! la cuál está en el lugar 2 del Top 50 global, Jingle Bell Rock de Bobby Helms en el quinto, Santa Tell Me de Ariana Grande en el 6 y Snowman de Sia en el 12.