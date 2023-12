“Esto apenas comienza”: Mariana Rodríguez Cantú lanza su primer spot como precandidata

La influencer comenzó con la publicidad para ser alcaldesa de Monterrey. Foto: MC

Luego de haber llevado a cabo de manera exitosa su pre-registro para convertirse en alcaldesa de Monterrey, la tarde de este viernes 15 de diciembre Mariana Rodríguez Cantú lanzó de manera oficial su primer spot publicitario dirigido a los habitantes de la capital. regiomontana a modo de buscar convencerlos de ser ella la mejor opción para llegar a la boleta electoral.

El video publicitario de apenas 30 segundos de duración muestra a la esposa de Samuel García Sepúlveda, quien además funge como titular de la oficina de AMAR a Nuevo León, vestida con los colores de Movimiento Ciudadano, simulando caminar por las calles de la capital con el fin de dar una buena noticia a los residentes.

“Algunos dicen que ya colgamos los tenis, pero la realidad es que los traemos bien puestos”, dice en referencia a que tanto ella como su esposo sí participarán en la contienda interna del 2 de junio del 2024.

La influencer inició con los actos de precampaña Foto: Cuartoscuro

El discurso de la esposa del mandatario estatal continúa con la referencia sobre los 10 días de precampaña que Samuel García vivió cuando aún tenía intenciones de convertirse en candidato presidencial. Tiempo que basta hacer mención, el antes mencionado aseguró que se colocó en el segundo lugar de preferencia dejando a la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez rezagada hasta el tercer peldaño.

“Después de que todo México vivió lo nuevo, estoy convencida de lo que somos capaces. La buena nueva es que quiero ser alcaldesa de Monterrey”.

Antes de concluir su mensaje, la influencer hace énfasis en que solo con unidad es que se pueden hacer cosas importantes y es por eso que ella busca mantener el cambio en la capital regiomontana que en la actualidad es gobernada por Luis Donaldo Colosio Riojas, miembro también de Movimiento Ciudadano y quien ha insistido en que no buscará la candidatura presidencial.

“Esto apenas comienza. Soy Mariana, Monterrey”, remata.

La esposa de Samuel García Sepúlveda lanza su primer spot publicitario para gobernar Monterrey Crédito: X @marianardzcant

Samuel García sí hará campaña con su esposa

Con la difusión de una serie de historias en la red social Instagram, el gobernador de Nuevo León confirmó que sí participará en la precampaña de su esposa aunque insistió que solo será una vez que haya concluido su jornada laboral como mandatario estatal pues de hacerlo en un horario de trabajo, infringe la ley.

Fue a través de dichos clips donde el político afirma que, tras consultarlo con un abogado, sí podrá acompañar a la influencer pero sin usar el logotipo del partido; no obstante, sí usará los tenis que los han caracterizado a ambos pues, al no ser del partido sino solo del color, no hay delito.

“Tengo Fomo… (fear of missing out), yo tengo que ponerme aquí a jalar, no es justo”, inicia recriminando a la influencer.

Samuel García no solo acompañó a su esposa al preregistro sino que además la acompañará en sus eventos públicos Crédito: X @samuelgarcias

Mientras Mariana Rodríguez confirma que este viernes 15 de diciembre arranca su precampaña e incluso él le celebra la prenda que ella lleva puesta con el color naranja fosforescente más su nombre, el mandatario le pide invitarlo a varios eventos políticos que sean después de las 17:00 horas en adelante.

“¿Me invitas? Yo te invité a todos lados. Hagamos un trato; después de las 5 invítame a posadas, a cenar o algo (...) fuera del horario laboral invítame. Yo puedo hacer todo con no tener el logo del partido y no tener horario laboral”.

El gobernador de Nuevo León sí será parte de la precampaña de su esposa de cara a las elecciones del 2 de junio del 2024 Crédito: Instagram @samuelgarcias

Con la postura del político, se confirma que así como ella fue miembro activo de las campañas del 2021 y la de hace unas semanas donde estaba por arrancar su licencia a modo de buscar la candidatura presidencial, ahora el emecista posará al lado de la precandidata sin que se sepa si habrá o no algún discurso de su parte en cada uno de los eventos.