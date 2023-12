‘El Brazo caído’: el narcocorrido que relata el trágico final de ‘El M1’, sicario de ‘El Mayo’ Zambada

El narcocorrido que recuerda la muerte de 'El M1' (Infobae)

Manuel Torres Félix, alias ‘El M1′, fue uno de los sicarios más sanguinarios del Cártel de Sinaloa que trabaja bajo las órdenes de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, hasta que en 2012 autoridades terminaron con su existencia cuando no se quiso rendir y comenzó a dispararles.

Tras este suceso, el grupo musical Revolver Cannabis le compuso un narcocorrido en el que narra como fueron sus últimos momentos de Manuel, quien a pesar de que le gritaban que se rindiera, él luchó hasta el final para evitar la cárcel, al correr descalzo por el monte.

“Fueron 400 elementos, no pensó perderla, menos en Oso Viejo, de repente cayeron al rancho, puro casco verde, buscamos al ‘Ondeado’, Manuel conocía las brechas y se les peló en el monte, descalzo entre la maleza, lo atacan sin tregua, mientras les gritaba, vengan por Manuel Torres”, comienza el tema de Revolver Cannabis.

El grupo musical señala que ‘El Ondeado’ jamás se iba a entregar, al ser una persona sumamente violenta que no tenía tranquilidad tras el asesinato de su hijo Atanasio Torres Acosta, en abril del 2008, es por ello que le pusieron dicho mote.

Atanasio Torres Acosta y su padre 'El M1' (Infobae)

“El objetivo no era capturarme, como pasó por sus mentes, sabían que no iba a entregarme, las balas no respetaban los rangos, un teniente cayo herido, también algunos cabos, cuentan lo que les conviene y el sabio nunca discute, prensa te dejo el informe, el 14 tumbo 11 todos de uniforme, y ahí están las cruces”, continúa el tema al afirmar que el objetivo principal era que fuera abatido, al ser una persona aguerrida que nunca se iba a entregar.

Después de la narración de cómo intentaba evadir a las autoridades, le agregan una emotiva despedida del hermano de Javier Torres, el exlíder de alto rango del Cartel de Sinaloa que fue extraditado a Estados Unidos el 30 de noviembre de 2006.

“Cuenta el pueblo que algo extraño pasa, que el ruido de la retro, todavía los levanta, que un jinete cabalga a lo lejos, su caballo español, llamado ‘El Espejo’, el uno y cuatro están juntos, la promesa se ha cumplido, se despide el M-uno, el amo de los llanos, Manuel ‘El Ondeado’ , brazo armado caido... Y el revolver sigue detonando, aunque cambie de balas”, finaliza el tema.

Manuel Torres Félix (Especial)

Asesinato del hijo de ‘El M1′

Sujetos con AK-47 le dispararon a quemarropa a Atanasio Torres Acosta, mejor conocido como ‘El Tachio’ o ‘El M4′, de 21 años de edad, quien iba acompañado de su hermana Alondra, de entonces cuatro años, misma que solamente resultó herida de uno de sus antebrazos.

‘El Tachio’ quedó irreconocible producto de las múltiples balas, además de que le dejaron un mensaje a su padre, quien de inmediato pensó los Beltrán Leyva que acababan de separarse del Cártel de Sinaloa tras la aprehensión de Alfredo, ‘El Mochomo’.

“De parte de tu compadre y sus dos sobrinos, Manuel Torres, para que lo tengas presente”, fue el mensaje que le dejaron a Manuel Torres junto al cuerpo de vástago.