Cuál es el estado de salud de Paulina Mercado tras ser hospitalizada por un tumor en la cabeza

Juan Soler documentará el tratamiento y avance de Paulina en el hospital. (Facebook juan Soler)

Durante la noche del domingo 10 de diciembre, Juan Soler confirmó la hospitalización de su pareja, Paulina Mercado. Fue a través de su perfil de Instagram que el histrión publicó una historia donde se le ve junto a la conductora mexicana y envió un mensaje de ánimo y agradecimiento para los fans que han seguido el proceso de Paulina.

Te puede interesar: La hermosa carta que Cristina Pacheco le escribió a José Emilio Pacheco cuando el poeta murió

“Aquí, ahora vamos a ingresar a mi nena al hospital. Qué lindos son al de estar tan al pendiente de mi amada Pau”, reveló Juan Soler.

Por su parte, Paulina Mercado mostró un semblante de tranquilidad y también aprovechó para saludar a la audiencia, “Estamos muy tranquilos y muy contentos por todos sus mensajes y buena vibra”, dijo. Mercado apareció sin maquillaje, vestida con ropa cómoda, una botella de agua y en momentos se observó nerviosismo en su mirada.

Te puede interesar: No sólo Daddy Yankee: ellos son los cantantes mexicanos que se convirtieron al cristianismo

El pasado mes de noviembre, Mercado, la famosa conductoras de ‘Sale el Sol’, anunció el estado de salud en que se encuentra. Pues le detectaron un tumor cerebral el cual tendrá que ser extirpado con una delicada cirugía. Paulina hizo pública la noticia y ofreció más detalles en el primer episodio del canal que maneja junto con Juan Soler en YouTube.

Paulina Mercado, presentadora de 'Sale el Sol', habló del tumor que le fue diagnosticado y aclaró cuál es su estado de salud. Crédito: Instagram: @paulinamercado007

“Tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar próximamente”, comentó la conductora. El tumor se lo detectaron hace apenas unos meses. No obstante pasó pro varios estudios médicos los cuales arrojaron que no había alternativa más que la operación. “Sí me da miedo, porque te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás”, confesó.

Te puede interesar: Vanessa Hudgens y el beisbolista Cole Tucker se casaron en las playas de Tulum

De igual manera, aseguró que el actor ha sido su mayor soporte tras enterarse de su diagnóstico. “Tú me has acompañado de la manita en este proceso. Yo que juego siempre a ser la Mujer Maravilla, de que no pasa nada, pero tú me has ayudado a soltarlo”, aseguró.

La pareja se muestra muy enamorada en sus redes sociales (Ig: juansolervalls)

Juan Soler a estado presente en los estudios, resonancias magnéticas y análisis de Paulina, ambos coincidieron en que su relación se fortaleció.

De acuerdo a primeros reportes, la presentadora fue hospitalizada en el Hospital de Los Ángeles ubicado en Interlomas donde será sometida al complejo procedimiento.