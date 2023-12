¡Sorpresa! Luis Miguel volverá en 2024: sedes y todo sobre sus conciertos en CDMX y más ciudades

El cantante anunció el Tour 2024. (EFE/David Borrat)

Luis Miguel aún no finaliza el tour 2023 que lo llevó de regreso a los escenarios y ya anunció los siguientes conciertos dentro de México con el que busca conseguir satisfacer a todos los fans que se quedaron sin escuchar sus mejores éxitos en uno de los muchos recintos donde se presentó.

Es por eso que El Sol de México anunció más de 20 conciertos al interior de la República Mexicana conformando así el Tour 2024 iniciando en agosto del siguiente año. Las fechas serán la siguientes:

- 22 de agosto de 2024 en Monterrey, Nuevo León

- 24 de agosto en Monterrey, en Nuevo León.

- 28 de agosto en Chihuahua, Chihuahua.

- 30 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua.

- 2 de septiembre en Mexicali, Baja California.

- 4 de septiembre en Tijuana, Baja California.

- 7 de septiembre en Valle de Guadalupe, Baja California.

El cantante anunció el Tour 2024. Foto: Cuartoscuro

- 19 de septiembre en Saltillo, Coahuila.

- 21 de septiembre en Torreón, Coahuila.

- 24 de septiembre en Hermosillo, Sonora.

- 27 de septiembre en Culiacán, Sinaloa.

- 29 de septiembre en Mazatlán, Sinaloa.

- 1 de octubre en Guadalajara, Jalisco.

- 5 de octubre en Tampico, Tamaulipas.

- 8, 9, 11 y 12 de octubre en la Ciudad de México.

- 27 de octubre en Pachuca, en Hidalgo.

El artista arrasó en su gira de regreso después de año ausente de los escenarios Foto: Cuartoscuro

- 29 octubre en Querétaro, en el estado del mismo nombre.

- 31 de octubre en Irapuato, Guanajuato.

- 2 de noviembre en Puebla, Puebla.

- 5 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas.

- 8 de noviembre en Mérida, Yucatán.

- 11 de noviembre en Cancún, Quintana Roo.

- 16 de noviembre en Acapulco, Guerrero (reprogramado por el huracán Otis).

- 17 de noviembre en Acapulco, Guerrero (reprogramado por el paso y daño del huracán Otis en el puerto).

- 25 de noviembre en Toluca, Estado de México.

Sin embargo, por el momento se desconocen los recintos en los que El Sol de México se presentará, pero las fechas ya están listas. Ahora la pregunta que muchos fans tienen es si el cantante volverá al Auditorio Nacional o nuevamente preferirá presentarse en la Arena CDMX.

Estas son todas las fechas para ver a Luis Miguel en el 2024. Foto: Twitter/@LMXLM

Por el momento esto indicaría que el intérprete de La Incondicional se tomaría un descanso de 6 meses pues el último concierto del Tour 2023 está confirmado para el 31 de diciembre en la Riviera Maya, para después continuar con la gira 2024.

Sin embargo, se cree que podría salir de territorio mexicano durante los primeros meses del siguiente año y visitar algunos países como Estados Unidos Además cabe recordar que tendrá dos conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, casa del equipo de futbol Real Madrid, en España los próximos 6 y 7 de julio.

Otro de los detalles que los seguidores de Luis Miguel esperan con ansias es el conocer los precios de los boletos para los conciertos que se avecinan, no obstante se tendrá que esperar para conocer el dato pues no se sabe ni un aproximado debido a que no se conocen las sedes en las que El Sol de México se presentará.

"El Sol de México" volvió a los escenarios tras años de ausencia. Crédito: Twitter/SoyMaestra

Luis Miguel “festejó” como Cristiano Ronaldo en uno de sus conciertos

Luis Miguel es uno de los cantantes que disfruta estar encima de un escenario, aunque poco interactúa con su público, sí sonríe en casi todo momento e incluso se ríe si le pasa algo como la caída que tuvo en uno de sus conciertos.

Pero esta ocasión llamó la atención por su peculiar forma de “celebrar” al término de su presentación en la Arena CDMX del pasado miércoles 22 de noviembre, pues lo hizo al estilo del jugador de futbol Cristiano Ronaldo.