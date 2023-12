Peso Pluma casi es ‘asfixiado’ en pleno show por fans; así intervino equipo de seguridad |VIDEO

Peso Pluma casi es ‘asfixiado’ en pleno show por fans; así intervino equipo de seguridad (Fotos: TikTok)

En medio de la euforia desatada por el popular cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, durante su reciente presentación en Argentina como parte de su gira Doble P Tour, se vivió un momento tenso que encendió las alarmas sobre la seguridad del artista y ha cobrado gran viralidad en redes sociales, pues estuvo apunto de ser “asfixiado” en vivo por sus mismos fans.

En un video viralizado en TikTok, se capturó el instante en el que el carismático intérprete, ataviado con la camiseta albiceleste, se sumergió en el fervor de sus seguidores al entonar Lady Gaga, desatando una ola de euforia entre la multitud.

Sin embargo, la situación se tornó peligrosa cuando dos de sus seguidores más entusiastas intentaron acercarse demasiado, sujetándolo del cuello en un gesto que generó inquietud por la seguridad del cantante. Ante esta situación, el equipo de seguridad intervino de inmediato para despejar al artista de las manos de los fanáticos, procurando garantizar su integridad física.

El cantante mexicano continúa “levantando pasiones” en su paso por Argentina, aunque la euforia de más de un fanático esté comprometiendo su integridad Crédito: TikTok/ @livedaleplay

A pesar del altercado, Peso Pluma aparentemente ajeno al tumulto, continuó con su actuación, deleitando a su público con su música y aparentando que nada perturbaba su conexión con sus seguidores.

¿Fanatismo pone en riesgo la seguridad de Peso Pluma?

La reacción en las redes sociales fue variada: mientras algunos usuarios abogaron por el respeto hacia la integridad del artista y manifestaron preocupación por lo sucedido, otros optaron por tomar el incidente con un tono más humorístico, convirtiéndolo en una anécdota peculiar.

El tour de Peso Pluma seguirá su curso por distintos países de Latinoamérica, llevando su música y carisma a sus seguidores en otras naciones. Por lo que el año 2023 puede ser considerado como uno de los más importantes para un artista mexicano en las últimas décadas.

El mexicano ha causado euforia entre los argentinos

“Creo que se le pasaron las manos a los argentinos, pero me sorprende mucho ver que un mexicano cause ese efecto entre uno de los públicos más difíciles del mundo”. “Un poco más fuerte y le cortan la voz al morro”. “Quién lo manda a querer quedar tan bien en Argentina, ahora lo aman tanto que casi lo mandan al otro mundo en dicho país”. “Entre la camisa de la selección de Argentina y que se les ha dicho a los músicos que no hagan esas cosas, la euforia por Doble P puede llegar a poner en riesgo su vida y eso sí es de alarmar”, se puede leer en comentarios.