Mexicano Dragon Lee se convierte en el nuevo Campeón de América del Norte de la WWE

El guerrero azteca se midió ante Dominik Mysterio en un duelo de sangre mexicana. Foto: TW @EvanMarkham4

Dragon Lee mostró que se encuentra en su prime luego de vencer a Dominik Mysterio para coronarse como el nuevo Campeón de América del Norte de la WWE. En una de las peleas más dinámicas de la noche, el surgido en el Consejo Mundial de Lucha Libre demostró que los mexicanos cuentan con el talento necesario para saltar a las grandes ligas.

En una lucha cuerpo a cuerpo, Lee y Dominik le entregaron al público vuelos, llaves y el nacimiento de una nueva rivalidad pues Rey Mysterio Jr. se encontraba apoyando a su ahijado (Dragon Lee) mientras los conflictos con su hijo crecieron.

Pese a que Dominik Mysterio no se encuentra en buenos términos con su padre, el legendario Rey Mysterio, la joven promesa de la WWE buscó de varias formas obtener la aprobación del luchador, quien desde la mesa transmisión apoyó a Dragon Lee antes que a su propio hijo.

Dragon Lee se proclamó campeón de Norteamérica al vencer de forma contundente a Dominik Mysterio, hijo de la leyenda Rey Mysterio. Foto: TW Triple H

Con todo y los conflictos familiares, para el mexicano no fue impedimento para que conectara varias lanzas al pecho de su contrincante, siendo la última la que causaría un daño irreparable y sentara las bases de un triunfo que significa el despunte de la carrera del luchador azteca en la élite.

Con un “vertical suplex powerbomb”, Dragon Lee puso la espalda de su oponente en la lona y con tres toques del réferi logró terminar con la racha de 141 días en los que Dominik Mysterio había portado el campeonato de América del Norte de NXT de la WWE.

Agradece a sus fanáticos

Luego de ser nombrado como el monarca de la zona norte del continente, el gladiador mexicano no dudó en emitir un mensaje de agradecimiento para todos aquellos que lo han apoyado en su lucha por poner el nombre de México en alto dentro de una de las empresas más reconocidas y exponenciales del mundo.

“I promise this for all my pepole, le prometí esto a toda mi gente, le prometí esto a mi familia. También esto se lo quiero dedicar a toda la gente que ha estado cerca de mí, mi esposa y mi hija, mis papás, mis hermanos, aquí se ve el sacrificio de cada día, estando en el gimnasio, ser disciplinado. Un punto muy importante: nunca dejes de soñar. Sé disciplinado, sé constante, aquí están los frutos. Gracias a todos los que me apoyaron, hoy fue un gran día y a la gente que falta por ganarme a esa gente voy a seguir trabajando. Gracias de nuevo”, fueron las palabras del nuevo campeón mexicano.