Adrián Alcalá es el nuevo comisionado presidente del INAI, en medio de señalamientos de Julieta del Río por “opacidad”

Adrián Alcalá se convierte en el nuevo presidente del INAI (Cuartoscuro)

Adrián Alcalá Méndez se convirtió en el nuevo comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para el periodo 2023-2026, en medio de señalamientos por presunta opacidad, renuncias, así como tres rondas de votación y una de voto de calidad.

El domingo 10 de diciembre se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el pleno del instituto con el fin de renovar la presidencia del mismo, debido a que la comisionada Blanca Lilia Ibarra concluyó este día su encargo al frente del INAI.

En las primeras rondas rondas de votación se dio un empate entre los comisionados Adrián Alcalá y Josefina Román Vergara, en la cuarta ocurrió lo mismo; sin embargo, Ibarra dio el voto de calidad al primero, con lo cual se convirtió en el nuevo presidente del pleno.

Tras la última ronda, Ibarra tomó protesta al nuevo comisionado presidente, por lo que Alcalá Méndez se desempeñará en su nueva encomienda a meses de que dé inicio el proceso de campañas electorales 2024, además de que tendrá a un pleno incompleto, debido a que el Senado de la República no ha nombrado a los dos integrantes pendientes.

Julieta del Río denunció opacidad

Julieta del Río se bajó de la contienda por la presidencia del INAI (Cuartoscuro)

Previo a que iniciara la votación, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas anunció que no participaría en la candidatura por la presidencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales debido a que denunció presunta opacidad y aseveró que no sería participe de dichos actos.

“Decirles públicamente que he decidido bajar mi candidatura a asumir la presidencia de este instituto, a pesar de haber ingresado mi programa de trabajo, a pesar de haber ingresado la continuidad de los hechos y de los resultados”, fueron las primeras palabras con las que notificó su decisión.

Posterior a eso, lamentó que no se haya alcanzado el consenso necesario para alcanzar la unanimidad durante el proceso interno; sin embargo, puntualizó que su decisión se basó en ver más allá de decisiones o ambiciones particulares.

La comisionada renuncia a su postulación como presidenta del instituto Credito: INAI

“Durante toda mi trayectoria profesional he sido muy congruente y precisamente hoy no podía ser la excepción, no puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para que tomen las riendas de este instituto”, continuó.

Y es que la comisionada refirió que existen nulas condiciones, desde su perspectivas, para realizar las actividades propias del órgano como son atender las denuncias o las auditorías: “Defendamos entonces las auditorías, que no nos molesten las auditorías. Denunciemos la corrupción, denunciemos las peticiones del personal de este instituto, no hagamos caso omiso”.

Finalmente reiteró que no pudo realizar el proceso porque no iba acorde a sus principios y, aseveró, nada tenía que ver con el encargo debido a que va de paso; no obstante, indicó que su único objetivo es poder caminar en paz y con la conciencia tranquila.

Blanca Lilia Rivera se despidió de la presidencia del INAI

Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, se despidió del INAI (INAI)

En la misma sesión, Ibarra se despidió de su encomienda como presidenta del INAI y recordó los retos que enfrentó, tales como quedarse sin quórum para sesionar: “Concluyó una gestión que me ha permitido contribuir a la defensa de los derechos humanos en favor de la sociedad y la democracia mexicanas...Hemos dado una batalla digna desde la institucionalidad y el respeto a la diversidad y pluralidad de visiones”.

Asimismo, recordó que la defensa de la autonomía del instituto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el fin de que pudieran sesionar sin tener el quórum necesario, debido al retraso del Senado para nombrar a los nuevo integrantes del pleno.