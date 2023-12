Mujeres con Bienestar Edomex: ¿habrá segunda etapa de registro del programa? esto debes saber

Portada Mujeres con Bienestar (Morena Edomex)

El programa “Mujeres con Bienestar Edomex” está destinado a brindar apoyo y beneficios a mujeres mexiquenses en áreas como la salud, la educación, capacitación para el autoempleo, transporte y el bienestar social.

Dicho programa busca beneficiar a 400 mil mexiquenses y puedan recibir de manera bimestral 2 mil 500 pesos mensuales, donde las autoridades han señalado que en este mismmo mes, pueda recibir el primer pago a pesar de que el pasado 8 de diciembre, se cerraron las inscripciones al programa.

Con el objetivo de empoderar a las mujeres mexiquenses, la primera etapa de “Mujeres con Bienestar” comenzó el pasado noviembre y ahora está en la revisión de las solicitudes para determinar quienes podrán acceder al apoyo estatal.

Por ello, el titular de la Secretaría del Bienestar del Edomex, Juan Carlos González Romero, reveló los avances y proyecciones del programa “Mujeres con Bienestar” en la entidad.

¿Habrá nuevo registro al programa?

El programa Salario Rosa fue sustituido por Mujeres con Bienestar y éste aumento 100 pesos (Credito:cuartoscuro)

Durante su visita al municipio de Valle de Bravo, donde la alcaldesa Michelle Núñez Ponce hizo la entrega de su Segundo Informede gobierno, González Romero confirmó que habrá una segunda etapa de registro.

El funcionario estatal señaló que la nueva etapa de registro para que más mujeres puedan inscribirrse al programa podría darse para los primeros meses del 2024.

“Este programa está en su primera etapa, tengamos paciencia y si no les llegó este año, en enero o febrero (del 2024), podremos incorporar más mujeres”, señaló en entrevista.

Aunque el funcionario no determinó cuantas mujeres más podrían aumentar y obtener este apoyo el siguiente año, recordando que el Salario Rosa, se entregó a 700 mil mexiquenses, según el entonces gobernador, Alfredo Del Mazo.

Actualmente, las mujeres seleccionadas que hicieron su pre-registro, se encuentran en la fase de revisión de sus documentos y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria, este paso es crucial para garantizar la transparencia y eficiencia en la entrega de beneficios.

El secretario del Bienestar explicó que se procederá a cruzar la información recopilada con otros programas sociales. Este cruce de datos permitirá una identificación precisa de las beneficiarias, allanando el camino para la entrega de tarjetas que facilitarán el acceso a los beneficios del programa.

No obstante, ante la expectativa generada y la gran demanda de este programa, el secretario del Bienestar solicitó paciencia a aquellas mujeres que aún no han recibido notificación para avanzar a la segunda fase. González Romero reafirmó el compromiso del programa de incluir a más mujeres en caso de que no hayan sido seleccionadas en la primera etapa.