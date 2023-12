Loret de Mola respondió a las descalificaciones de AMLO: “Yo sí puedo explicar de qué vivo”

Loret AMLO (Fotoarte: Steve Allen)

El periodista Carlos Loret de Mola respondió este viernes a las descalificaciones en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que durante su conferencia matutina, AMLO llamó al comunicador “corrupto”, luego de que éste presentó en LatinUS un reportaje sobre el presunto tráfico de influencias que ejerce su hijo, Andrés López Beltrán —conocido como “Andy”—. Sin embargo, no contradijo ni desmintió ninguna parte de la investigación.

“Acaban de sacar un reportaje de Claudio X. González de que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo recibió contratos en Quintana Roo, y ‘¡qué barbaridad!’. Pues, yo soy amigo de muchísima gente que recibe contratos. ¿Y yo qué tengo que ver?”, expresó el presidente.

“Pues no, no somos corruptos. Mi hijo Andrés no es como Loret de Mola, así de sencillo”

Al respecto, el periodista le dio la razón al mandatario, pues señaló que, a diferencia de Andrés López Beltrán, él sí puede explicar de qué vive, gracias a sus dos décadas trabajando en los medios.

“Tiene razón el presidente, su hijo no es como yo, su hijo es un traficante de influencias, yo no. Llevo más de 20 años trabajando en medios de comunicación conocidos. Los hijos del presidente, ¿en qué han trabajado?, ¿cómo se dan vida de millonarios sin trabajar?”, cuestionó en su noticiario de LatinUS.

Además, recalcó que AMLO lo agrede para evitar que se sigan señalando sus presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés.

En este sentido, aseguró que seguirá ejerciendo la libertad de expresión, sin importar las intimidaciones.

“Le ha funcionado con otros medios y otros periodistas, pero aquí no. Aquí vamos a ejercer la libertad de expresión, al costo que sea”, subrayó.

En el reportaje se denuncia que “Andy” está involucrado en la obtención de un contrato gubernamental por 300 millones de pesos. Este fue otorgado por el gobierno de Quintana Roo a una empresa, cuya sede es una tienda de pisos, para la venta de medicamentos y suministros médicos a la Secretaría de Salud estatal.

El informe denuncia que a pesar de estar señalada por la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), la empresa, fundada en el actual sexenio y dirigida por Amilcar Olán, ha visto un incremento en la cantidad de contratos recibidos.

El reportaje incluyó una grabación donde Olán menciona una conversación con el secretario de Finanzas de Quintana Roo, Eugenio Segura, sobre una auditoría contractual y un compromiso presupuestario de 500 millones de pesos para 2023.

Sin embargo, López Obrador minimizó las pruebas, e incluso, descartó que la empresa esté boletinada por irregularidades.

“¿Qué tiene que ver mi hijo? A ver, díganme ustedes. O sea, si demostraran de que él es socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, él recomienda… O así como escucha Claudio X. González y sus secuaces por teléfono, porque hacen espionaje, que den a conocer la grabación en donde Andrés le pide el favor a un funcionario para que le entreguen el contrato. Nada. Es nada más porque supuestamente es amigo del que recibe el contrato. Y un escándalo mayor”

“No, fíjate que no. En el caso de nosotros no, ni amiguismo, ni influyentismo, ni nepotismo, ni corrupción, ninguna de esas lacras de la política. Por eso somos distintos, y por eso no han podido ni podrán”, aseguró AMLO.