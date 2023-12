¿La Inteligencia Artificial podría suplantar a los cantantes?

La IA podría ser considerada como una amenaza para los músicos y autores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Inteligencia Artificial es uno de los avances tecnológicos más recientes que desataron controversias y polémicas por el uso que se le ha dado relacionado con las identidades de las personas y su suplantación, como el caso de la canción creada de manera digital a la que se le colocó la voz de Bad Bunny, quien no reaccionó de la mejor manera pues se molestó y llamó “mier*a” a esta producción musical.

Te puede interesar: Así se verían los personajes de Harry Potter si fueran mexicanos, según la Inteligencia Artificial

Pero hasta qué punto esta nueva herramienta digital seguirá impactando en el mundo de la música. Cuáles puedes ser sus alcances. Distintos artistas consideran que incluso podría ser su suplantación, y es aquí donde surge la pregunta más recurrente e impactante del tema: ¿La música creada por la IA es realmente música?

Antes de intentar responder a la pregunta lo que se considera música, de acuerdo con la Real Academia Española, es un arte, una actividad humana, lo que genera la inquietud sobre si una máquina entonces podría o no hacer composiciones artísticas ya que no es un ser humano. En entrevista para Infobae México, Daniel Escoto, investigador de la cultura popular y experto en el tema nos dio su opinión al respecto.

La canción de Bad Bunny junto a Justin Bieber fue creada, en su totalidad, por la Inteligencia Artificial.

Sin duda alguna, de acuerdo con el también escritor, existen opiniones encontradas y polarizadas que dan diferentes respuestas a este tema, están aquellos que aseguran que es una herramienta de apoyo para la creación de música y los que mencionan que no tiene la esencia de una canción original:

Te puede interesar: McDonald’s anunció el uso de inteligencia artificial para 2024

“Existen algunos que son detractores argumentan diciendo que por supuesto se debe preservar esta originalidad de los artistas los cuales, a través de su formación, talento e inspiración, técnica o vivencias crean música, esto proviene de la idea del artista construido desde hace siglos basada en una figura que proviene desde el romanticismo, que tiene su parte de genialidad y que debe ser preservado si queremos seguir llamándolo música, esa parte humana...”, declaró.

Sin embargo, mencionó que viendo la Inteligencia Artificial como una herramienta, el tema recaería en el ámbito del eterno debate del uso de tecnologías en la música como en su tiempo lo fue la guitarra eléctrica y más recientemente el autotune, que podría ser calificado como una alteración y suplantación de las voces reales.

Te puede interesar: Gemini, el mejor modelo de inteligencia artificial de Google: conoce todos los detalles

Asimismo el experto en música especificó que la IA abre un “camino” a la composición musical, pero que sin duda alguna está teniendo una gran cantidad de críticas porque forma parte de los cambios culturales que en muchas ocasiones conflictúan a las personas e incluso llegan a abrumarlas. Esto fue lo que dijo:

“Es difícil hablar de negativo o positivo, lo que aquí es interesante es conocer estas ideas encontradas, estamos un momento donde se está abriendo un camino nuevo... es una realidad este cambio cultural y tecnológico de la IA... me parece es que habrá muchas protestas y algunos que las van a defender, como el ejemplo del DJ David Guetta que habla como si fuera una herramienta...”.

David Guetta considera la IA como una herramienta más para hacer música. (Movistar Arena)

Daniel Escoto mencionó que existen artistas que al escuchar alguna canción con su voz que ellos no grabaron, o sea hecha a través de la Inteligencia Artificial, se molestan o decepcionan pues aunque en teoría son “ellos mismos”, consideran que no tiene “su esencia ni su alma”. El experto mencionó que se harán grandes y pobres canciones, pero la última palabra es de las audiencias pues de ellos depende lo que se escucha y lo que no.

¿La IA suplantará a los artistas musicales?

Una de las grandes preguntas surgidas a raíz de los avances tecnológicos implementados en distintos empleos como la programación, elaboración de diseños o imágenes, y ahora en la música, generó la duda y la inquietud sobre si la Inteligencia Artificial pudiera ser el causante de la suplantación de los seres humanos en estas tareas.

De acuerdo con el experto en la cultura popular, subrayó que es muy arriesgado asegurar que los cantantes serán reemplazados por la IA.

“Hablar de un suplantación al 100% es muy arriesgado, todavía tenemos muy implantada la idea del artista como alguien que al final, su imaginación y carácter lo convierten en un creador o creadora, es una idea que atravesó muchos momentos históricos... sería un quiebre muy radical decir que al final los artistas se harán a un lado y quedará únicamente la máquina”, argumentó Daniel Escoto.

"Now And Then", la última canción de The Beatles, fue un creación musical posible gracias a la IA. (Créditos: Disney+)

Uno de los casos más recientes donde se utilizó la IA para poder crear música sin suplantar al artista fue con el lanzamiento de Now And Then, la última canción lanzada por The Beatles, donde se utilizó esta herramienta para “depurar” la voz de John Lennon y agregarla a la composición final, no obstante, por lo polémico que pudiera ser el uso de la tecnología en temas de la banda británica, Paul McCartney tuvo que salir a aclarar que no se usan “voces falsas” sino la del propio vocalista, para evitar detractores y críticas.

El problema de la IA es el robo de identidad

De acuerdo con el experto en música, decir que se está en contra de la Inteligencia Artificial es negarse al cambio, pero aceptarla completamente es estar de acuerdo con algo que tiene vacíos legales y problemas con los derechos de autor.

Para explicar esto dijo que gracias a la IA se puede sustituir al creador o creadora sea en voz, rostro, personalidad o autoría, como lo fue en el caso de Bad Bunny, lo que ya tendría implicaciones morales y legales en contra de su persona violando, incluso, los derechos humanos.

“No debemos perder de vista la legalidad y la moralidad que la IA puede implicar como el hecho de afectar los derechos de las personas, se debe ser consciente de las implicaciones que pudiera tener, pero tampoco nos podemos cerrar ante lo que se está creando... sin embargo, hay casos en que sustituye al creador o creadora, tanto en voz, rostro y hasta la personalidad”, concluyó Daniel Escoto en entrevista para Infobae México.