Lucero dedicó mensaje a Paul McCartney tras asistir a su concierto en el Foro Sol

Lucero y Lucerito acudieron al concierto de Paul McCartney Foto: IG/luceromexico AP

Paul McCartney se presentó por dos noches en el Foro Sol de la Ciudad de México ante más de 65 mil personas en cada uno de los conciertos, por lo que no cabía un alfiler más en el recinto y dentro de estos miles de asistentes se incluyeron algunas celebridades y famosos del mundo del espectáculo.

Dos de estas artistas fueron Lucero Hogaza y su hija, Lucerito Mijares, que se dieron cita, al parecer en la segunda fecha en que el músico británico estuvo frente a todos sus fans cantando sus más grandes éxitos. Ellas dos compartieron un lindo momento y publicaron algunos en las redes sociales donde fueron aplaudidas por vivir juntas un momento tan especial.

Pero esta vez no fue lo principal (tampoco secundario), sino que Lucero mostró su devoción y admiración hacia Paul McCartney compartiendo un mensaje dirigido al exintegrante de The Beatles. Palabras que sin duda alguna expresan lo que muchos sintieron al verlo subir al escenario del Foro Sol.

Las dos artistas disfrutaron del concierto de Paul McCartney. (Captura Ig: luceromexico)

Esto fue lo que dedicó Lucero al intérprete de Say Say Say: “La inmensa emoción de ver a Sir Paul McCartney en vivo es muy difícil de describir... mi corazón estaba desbordado de amor por el talento del gran genio que sigue con las ganas de cantar y de tocar y de abrazar a su público con su impresionante talento y encanto como si fuera la primera vez... un fenomenal, fuera de serie, El más grande de los grandes, lo amamos... Que viva Sir Paul por siempre”.

Una gran cantidad de seguidores de la cantante y actriz respaldaron sus palabras pues también se llenaron de emoción de ver al músico británico en la CDMX. Ellos compartieron sus sentimientos y su falta de formas de describir lo que realmente sintieron en los momentos en que escuchaban sus canciones favoritas.

“En modo fan se ven preciosas las dos”, “Que sensación tan emotiva”, “Ver a una leyenda de la música que traspasó generaciones es impactante”, “Es que es un grande, es inexplicable la emoción de ver a uno de los mejores en la música”, “No hay palabras que describan totalmente lo que sientes cuando ves a un artistas con un legado y un talento tan enorme”, fueron parte de las palabras que llenaron la caja de comentarios de la publicación.

FOTO DE ARCHIVO. Paul McCartney se presentó en México ante un total de más de 100 mil personas entre los dos días que estuvo en el Foro Sol. REUTERS/Gaelen Morse

No obstante, ella también demostró su amor por su hija Lucerito Mijares a quien llamó “la mejor compañera de aventuras y de conciertos” pues es la primera vez que ellas dos son vistas en “modo fan” asistiendo a una presentación de un artista que le gusta a ambas.

Estas fueron las palabras que Lucero le dedicó a su hija: “Mi compañera de concierto, mi Lucerito Mijares que se sabe todas; que lloró y disfrutó como pocas veces, la energía que tenía en el foro Sol, la vibración de amor... nuestras lágrimas, risas, los brincos, los bailes... todo es magia”.

Lucero regresó a las telenovelas como parte del elenco de “El Gallo de Oro”: “Fue lo más difícil de mi carrera”

Lucero, después de más de una década de estar alejada de las producciones televisivas, decidió regresar a las telenovelas bajo el personaje de La Caponera, una cantante que vive por y para la música. Ella forma parte de una historia de amor que surge dentro de la serie El Gallo de Oro.

Ella contó qué fue lo que la hizo regresara a los sets de grabación de la siguiente manera:

“Cumple con las expectativas y este reto que yo buscaba en un personaje diferente, que me retara histriónicamente, el personaje perfecto para la mujer que hoy soy. Encontré lo que estaba buscando... me ilusiono tanto que desde el primer momento empezamos con el repertorio, sentí que era el proyecto especial para volver a la actuación, me hizo sentir una magia especial, me felicito decidir participar en esta historia”, precisó Lucero.