Así lucía Omar García Harfuch uniformado como policía y con un arma larga

Omar García Harfuch fue elegido como candidato a la Jefatura de Gobierno; sin embargo, perdió. | Jovani Pérez

Omar García Harfuch es uno de los personajes de la política más reconocidos de la actualidad, apodado como el super policía, se desempeñó como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, donde la sociedad capitalina aseguró que realizó un buen trabajo en temas de seguridad.

Fue gracias a su aceptación por parte de la ciudadanía, que construyó a lo largo de su periodo como el secretario de SPCDMX, que finalmente lo designaron como el posible candidato a la gubernatura de la capital mexicana por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aunque perdió ante Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, por la regla de la paridad de género.

Pero antes de que lograra iniciar una carrera política en México, tuvo que empezar con una formación destinada a conseguir lo que hoy en día tiene, es así como en el 2008 ingresó a la extinta Policía Federal, tras titularse de la licenciatura de Seguridad Pública en la Universidad del Valle de México.

El exsecretario de Seguridad de CDMX es uno de los políticos con mayor aceptación en la actualidad. Foto: Facebook/Omar García Harfuch

Se desempeñó por cuatro años, lo que le valió dos condecoraciones y un ascenso a ser Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero, de 2012 a 2014, pero en este tiempo ya había formado camaradería y amistades con integrantes de esta institución extinta de seguridad a nivel nacional.

Él había tenido distintas tareas y facultades relacionadas con actividades de agente y de fuerzas especiales, en una de ellas se tomó una fotografía junto a compañeros de equipo donde se le ve completamente uniformado con equipo táctico, así como armado con lo que pareciera ser un rifle de asalto, considerado un arma larga.

Harfuch, de pie en el centro, vestido con su uniforme policial y con un arma larga. (Captura)

La imagen sorprendió a más de uno pues pocas veces el también apodado “Batman”, por su desempeño en la Ciudad de México donde confrontó a diversas organizaciones criminales como la Unión Tepito, se deja ver con todo su uniforme en sus años como elemento de seguridad de la extinta Policía Federal.

Lamentablemente la fotografía fue compartida porque uno de sus compañeros en la ex institución de seguridad en México había fallecido, al parecer durante su desempeño como miembro de las fuerzas especiales, a quien apodaron Buba.

La publicación de Omar García Harfuch se llenó de condolencias para la familia de su amigo así como lamentaciones por el caído durante el cumplimiento de su deber.

FILE PHOTO: Omar García Harfuch en una conferencia de prensa. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo

¿Omar García Harfuch en el Senado de la República?

“Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República. La razón: es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro”.

Este fue el mensaje con el que Omar García Harfuch confirmó que buscaría un lugar en el Senado de la República durante las elecciones del 2024, donde también se elegirá a un nuevo presidente de México. Anteriormente se había mencionado que el hecho de que los candidatos “perdedores” en la encuesta para las candidaturas a las gubernaturas buscaran un lugar como senadores pues tenían una gran aceptación popular.

La palabra “perdedores” se coloca entre comillas porque García Harfuch no perdió, inclusive superó a Clara Brugada por un número amplio de simpatizantes, no obstante, él no fue el elegido para representar a Morena en la capital mexicana, esto por la regla de la paridad de género.