Sheinbaum reprueba que los hijos de Xóchitl Gálvez sean de su equipo de campaña

La UNAM destacó que ninguna de las dos aspirantes a la presidencia cometió plagio (Cuartoscuro)

La precandidata única del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo, criticó la estrategia de su contrincante, Xóchitl Gálvez Ruiz, del PRI-PAN-PRD, quien recientemente anunció la integración de sus hijos a su equipo de campaña para el 2024.

Te puede interesar: Éste es el grado de estudios de los hijos de Xóchitl Gálvez, quienes forman parte de su equipo de campaña

En entrevista a medios durante su reunión en la Unidad Deportiva La Huizachera, en Puebla, la coordinadora de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación desaprobó la integración de familiares en un proyecto político. Destacó que existen límites que se deben seguir con respecto a la contienda del próximo año, donde se renovará la presidencia de la República.

La ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México indicó que los hijos no están exentos de las acciones que envuelven el contexto político del país, sobre todo ante los cargos que representan, no obstante, resaltó la diferencia entre apoyar y ser integrantes del proyecto.

EFE/ José Méndez

“Yo creo que hay que marcar muy bien la diferencia (del apoyo), una cosa es que te apoyen externamente en alguna cosa que hayan hecho, y otra cosa es que los presentes como tú equipo de campaña. No estoy de acuerdo con eso”, indicó la morenista.

Te puede interesar: “La verdad, solo me da risa”: Claudia Sheinbaum responde a críticas de Xóchitl Gálvez tras visita a Palacio Nacional

Aunado a esto habló de su material bibliográfico que recientemente estrenó en redes sociales, y en donde destaca la participación de su hijo Rodrigo Ímaz como colaborador creativo. Sheinbaum Pardo aclaró que, pese a esta relación del documental, él no es parte de su proyecto político para la renovación presidencial.

“Por cierto, aclaro que mi hijo participó en el documental, no recibió ningún beneficio económico porque es documentalista y ayudó en el proceso, pero no está en mi equipo de campaña”, sostuvo.

Te puede interesar: ¿Quién ha gastado más? Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum dieron su primer reporte de precampañas

A tres semanas de que las dos precandidatas iniciaron sus recorridos por el país, los equipos totales de cada una fueron presentados ante las dirigencias de las alianza, simpatizantes y militantes. No obstante, fue la revelación de la abanderada del Frente y Corazón por México la que recibió distintas críticas por sus integrantes, sobre todo la de su hija e hijo Juan Pablo Sánchez y Diana Vega.

Xóchitl Gálvez incluyó entre las designaciones que realizó en su equipo a sus hijos Juan Pablo y Diana. (Prensa/Xóchitl Gálvez)

Tras los señalamientos, la senadora con licencia de Acción Nacional (PAN) defendió las designaciones de sus familiares, destacando que sus actividades son un trabajo. La panista comparó que, a diferencia de los hijos de AMLO, sus hijos ayudarán con propósito y no tendrán alguna relación en el poder si ella llega a la presidencia.

“Lo digo claramente: mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando sea yo presidenta. Se los pongo aquí por escrito, vuelvo a apostar mi casa nueva que mis hijos no van a estar metidos en la política. (...) No los van a ver con una fábrica de chocolates nueva”, aseguró, en referencia a los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrado

Quiénes integran el equipo de Xóchitl Gálvez

Coordinador General: Santiago Creel.

Coordinador Operativo: Armando Tejada.

Coordinadora Ejecutiva: Carolina Viggiano.

Coordinador de Alianzas: Ángel Ávila

Jefa de Oficina: Kenia López

Coordinador Territorial: Rubén Moreira

Coordinador de Comunicación: Max Cortázar

Coordinadora Líderes en Campaña: Josefina Vázquez Mota

Coordinadora de Promoción del Voto: Margarita Martínez Fisher,

Coordinador en Defensa del Voto: Rolando Zapata,

Coordinador Prospectiva : Jesús Ortega.

Coordinadora de la Sociedad Civil: Margarita Zavala

Santiago Creel, Ildefonso Guajardo, Carolina Viggiano, Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota forman parte del equipo de precampaña. (Prensa/Xóchitl Gálvez)