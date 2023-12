Recordaron discurso de Alemán defendiendo a las mujeres: “Eres un hipócrita”

La pareja terminó su relación tras un episodio de violencia Credito:@akasshha Credito:@mxalemanmx

Erick Raúl, mejor conocido como el cantante de rap mexicano Alemán, recientemente fue acusado y señalado por ser un violentador de mujeres debido a que su novia, o exnovia, Akasha, la influencer uruguaya que compartió en sus redes sociales una grabación donde se escucha una discusión entre los dos que presuntamente terminó en la mujer golpeada por parte del cantautor.

El tema se convirtió en un tema de conversación dentro de los redes sociales donde una gran cantidad de personas pidieron que se cancelara al cantante mexicano por ser un maltratador, inclusive algunos más solicitaron el arresto inmediato hacia Alemán por violentar a su novia de manera física, delito que se castiga bajo las leyes mexicanas.

Sin embargo, una de las publicaciones que más destacó fue cuando recordaron un discurso que dio Alemán durante un concierto que fue difundido en las redes sociales donde emitió un discurso en favor de las mujeres, en cambio, mencionaron, ahora las golpea por lo que lo llamaron hipócrita.

Redes sociales recordaron un mensaje que mandó el cantante a favor de las mujeres Crédito: X @dianiiisD

En el mensaje que se publicó en la plataformas digitales Alemán mencionó, ante todos los fans que se dieron cita a su concierto en donde dijo las siguientes palabras: “Y saben qué... los quiero invitar, muy importante, a cuidar, a venerar, a honrar lo más bonito que hay en la Tierra y saben qué es... la mujer, perros y que ching**n a su madre los que andan de faltosos”.

Mismas palabras que resultaron irónicas, además de causar indignación, entre los usuarios de redes sociales quienes mencionaron que no puede decir eso cuando “en privado” se ocupó de maltratar a quien fuera su pareja, la influencer Akasha, golpeándola e insultándola mientras ella, sin que él se diera cuenta, grababa audio y video para difundirlo.

Sin embargo, los internautas anunciaron que para muchos de sus fans, lamentablemente, no importará si resultó un golpeador de mujeres o no, pues seguirán llenando los recintos en donde presente sus conciertos en el futuro.

La novia del rapero compartió fotografías y audios que muestran golpes y violencia Crédito: adyyaltce

Esto fue lo que comentaron los usuarios de redes sociales:

“Tupac lo hizo y lo siguen idolatrando como un dios, los humanos tenemos memoria corta y selectiva”, “Siempre he dicho, que el que más presume o supuestamente defiende una causa son los que más lo tapan”, “Que poca, se le olvidó muy rápido al cab**n”, “¿Venerar? sólo que para él el significado sea golpear hasta hacerla llorar”.

Y justo como muchos internautas que saben del caso se temían, gran cantidad de usuarios (nos gustaría decir que fueron los menos, pero la realidad es que no fue así) defendieron a Alemán diciendo que no se puede asegurar que es un golpeador de mujeres por un video en donde sólo hay audio y no video.

Otros más mencionaron que no van a dejar de escuchar su música y sus canciones, únicamente ahora saben que es un golpeador y violentador, pero no les importa pues sus temas musicales son distinto a su vida personal.

Akasha publicó un video en redes donde se escucha a Alemán agrediéndola. Fotos: Akasha (TikTok) / @mxalemanmx (Instagram).

Akasha borró publicaciones donde sufre violencia; fans se preocupan

La influencer Akasha publicó una serie de historias temporales donde exhibía los malos tratos que le dio su novio el cantante mexicano Alemán, que incluso llegó a la violencia pues ella compartió imágenes de su cuerpo donde tenía moretones.

Sin embargo, actualmente los breves videos ya no están disponibles en las redes sociales de la cantante lo que indica que los borró, acción que preocupó a sus fans pues les causa conflicto que ya no se puedan consultar lo que podría indicar algún tipo de amenaza por parte del rapero mexicano.