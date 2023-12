Peso Pluma y Anitta prenden internet con el lanzamiento del video oficial de “Bellakeo”

Archivo Infobae

Definitivamente el cantante mexicano Hassan Kabande, mejor conocido como “Peso Pluma”, no ha parado de sorprendernos en este 2023, no solo por el hecho de haber alcanzado el número uno en las listas de las plataformas digitales más famosas con su sencillo “Ella baila sola”, sino porque en tan solo unos meses el interprete de “Lady Gaga”, ha logrado abrir un lugar muy importante para la música mexicana en los tops mundiales y ha logrado posicionarse junto a artistas de talla mundial como Taylor Swift y The Weeknd.

Adaptándose prácticamente a cualquier ritmo urbano, la noche de este jueves fue lanzado el sencillo “Bellakeo”, acompañando a la galardonada cantante brasileña Anitta pero lo que se llenó con miles de reacciones fue el ardiente video publicado en la plataforma de Youtube el cual ha generado miles de reacciones positivas de los fans de ambos interpretes que cierran de la mejor forma este año, al ritmo de reggaeton, buscando posicionarse nuevamente en lo alto de las listas, su más reciente estreno ya se encuentra disponible en todas las plataformas de música en streaming y a menos de doce horas de ser estrenado la pieza audiovisual ya cuenta con más de medio millón de visualizaciones.

La cantante brasileña durante las horas previas al lanzamiento de su colaboración se encargó de manifestar la emoción del nuevo éxito, mediante su cuenta de “X”.

Mientras que el cantante ha twitteado la sorprendente aceptación de su lanzamiento, destacando el éxito de su sencillo al ser puesto en primer lugar de la lista de reproducción en Spotify “Viva Latino”. Asimismo ha compartido las imágenes de todas las tomas posibles que se hicieron de su video. También ha interactuado con los fans que cuentan con los comentarios más relevantes que han destacado el atractivo de la nueva colaboración.

Por otro lado dentro del video podemos ver a ambos artistas con una faceta más ardiente al mezclar sus estilos y bailes en un festival audiovisual con una duración de casi 4 minutos.

Actualmente Peso Pluma se encuentra terminando el año de su gira “Genesis”, la cual ya se ha presentado en diferentes países, entre los que destacan Estados Unidos en diferentes Estados, México en las grandes Ciudades, Madrid en España, Santiago de Chile, y en su más reciente presentación en Buenos Aires, en donde lo acompañó el DJ argentino Bizarrp, posteriormente estará en Perú, Ecuador, Paraguay, y cerrará sus presentaciones para este año en Colombia el próximo 17 de Diciembre.