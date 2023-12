Este es el lujoso hotel donde Luis Miguel se hospeda para su concierto en Puebla

Europa Press.

Este viernes 8 de diciembre se llevará a cabo el concierto de Luis Miguel programado para el estado de Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. El Sol de México ya se encuentra en la ciudad para complacer durante esta noche a cientos de miles de poblanos que han esperado meses para encontrarse con la estrella.

Y es que la gira de Luis Miguel, con la que vuelve a los escenarios luego de años de ausencia, ha sido un completo éxito. El intérprete de Ahora te puedes marchar rompió toda clase de récords. Tan sólo en la Ciudad de México, Luismi reunió a más de un millón de personas en filas virtuales.

Luego de su concierto en Puebla, Luis Miguel continuará su gira por México, visitando ciudades como Oaxaca, Veracruz, Morelia, Guadalajara, Riviera Maya y una última fecha en la capital del país, para el 20 de diciembre. Luego de esto, la estrella continuará su tour por Latinoamérica.

Este es el hotel donde Luis Miguel se hospedaría durante su estancia en Puebla Foto: Instagram/banyantreepuebla

Según algunos medios de comunicación como la revista Caras, Luis Miguel estaría hospedado en el Hotel Banyan Tree, el mismo que otros artistas de talla internacional internacional han elegido para dormir durante sus estancias en Puebla. El inmueble está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad y, por supuesto, es de primer nivel. Esta es la dirección exacta: C. 10 Nte. 1402, Barrio del Alto, 72000 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue.

El hotel que serviría de hogar para Luis Miguel durante este día de concierto es elegante y está decorado con muros de piedra. Las habitaciones tienen un gran diseño y cuentan con balcón y todas las amenidades necesarias. El Hotel Banyan Tree tiene restaurante, cafetería, bar, una piscina de lujo, spa y gimnasio.

Si Luis Miguel desea pasar una estancia romántica con su novia Paloma Cuevas, el hotel cuenta con lo necesario. Por ejemplo, lo podrían complacer con un desayunos para dos, vino espumoso, cenas románticas, decoración ideal para el amor y hasta masaje en pareja.

Este es el hotel donde Luis Miguel se hospedaría durante su estancia en Puebla Foto: Instagram/banyantreepuebla

Sin duda, el Hotel Banyan Tree es perfecto para las exigencias de Luis Miguel, que no son pocas. Por supuesto, el camerino del artista también debe estar acondicionado para él.

Las exigencias de Luis Miguel para dar un concierto

El intérprete de Por debajo de la mesa no sólo pide lujos para los hoteles donde se hospeda, sino también para su camerino. Por ejemplo, dicha estancia tiene que estar decorada con telas de color blanco, mismas que ayudan al intérprete a no sentirse encerrado. Del mismo modo, es necesario que en todo momento, la estrella esté rodeado por rosas blancas.

Botellas de agua Fiji, toallas blancas y velas con olor a vainilla son también algunas de las exigencias de Luis Miguel para los conciertos de su exitosa gira mundial.

Este es el hotel donde Luis Miguel se hospedaría durante su estancia en Puebla Foto: Instagram/banyantreepuebla

Qué canciones cantará Luis Miguel en Puebla

Cada noche de concierto de Luis Miguel puede ser una auténtica sorpresa; sin embargo, hay una lista de canciones que sí o sí va a cantar en Puebla. Estos son los temas musicales que el mexicano ha interpretado durante sus espectáculos en México:

Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Dame, Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Como Yo Te Amé, Solamente Una Vez, Somos Novios, Todo y Nada, Nosotros, Sonríe, Come Fly With Me, Un Hombre Busca a Una Mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto A Ti, Entrégate, La Bikina, La Media Vuelta, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, Cuando Calienta El Sol y Cucurrucucú Paloma.