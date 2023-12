“Me gustan las chicas, son hermosas”: Caeli, modelo de OnlyFans, lanza fuertes declaraciones

Caeli es una famosa youtuber y modelo de OnlyFans Foto: IG/caeliyt

Caeli comenzó a cobrar fama cuando inició su carrera como youtuber con un canal de videoblogs, llamado Caelike, en la popular plataforma audiovisual de internet, en donde hizo famosa la frase “mi-mi-mi miércoles”, día en el que inicialmente publicaba sus videos en la red social.

Después de años de dedicarse a publicar videos en YouTube, finalmente decidió dedicarse a otras redes sociales, pues su último videoblog es de hace 4 años. Sin embargo, Caeli Santaolalla, nombre real de la famosa, decidió incursionar en el mundo del modelaje y contenido para adultos al abrir una cuenta de OnlyFans, donde ha sido una de las mexicanas más destacadas de la “página azul”.

No obstante, ella continúa explorando distintas facetas entre las que recientemente destacó la música pues está probando suerte como cantante, lo que la llevó a dar diferentes entrevistas donde fue cuestionada sobre temas que marcaron su vida y la llevaron a tomar decisiones que hoy la tienen en el sitio donde está, como una de las personalidades mexicanas del internet.

Caeli inició su carrera en YouTube. (Archivo)

Y fue en una de estas entrevistas, precisamente en una que concedió para la cadena de radio Exa FM, en donde reveló detalles de su vida íntima, así como de sus preferencias de sexualidad, declarando abiertamente que tiene una atracción física hacia las mujeres pues para ella “son hermosas”, pero la modelo de OnlyFans no quería aceptarlo, ni mucho menos revelaron, pues lo tenía reprimido para evitar juicios o señalamientos negativos en su contra.

Esta fue la declaración exacta que hizo Caeli: “Hay algo que quiero decirle a mi gente y a mis seguidores, que también yo no había dicho... Yo quiero a una chica, o sea, nunca me había atrevido como a decirlo, incluso hasta aceptarlo, que la verdad las chicas son hermosas, y la verdad es que a mí sí me gustan, pero en ese tiempo, como que antes, yo lo reprimí, la verdad”.

La youtuber y modelo de OnlyFans contó su experiencia al darse cuenta que se sentía atraída por otras mujeres Crédito: TikTok; Exafm

Declarando abiertamente que podría ser una persona bisexual, pues anteriormente tuvo parejas del sexo masculino. No obstante, es necesario destacar que no lo comentó abiertamente durante su entrevista, pero algunos de los espectadores lo concluyeron tras escuchar la respuesta de la youtuber.

Todo el tema sobre la orientación sexual de Caeli surgió a raíz de la explicación del motivo por el cual aparece una chica en el video de su canción Buenos Días BB. De acuerdo con la modelo de OnlyFans, ella optó por una mujer para evitar “el lugar común” de mostrar a un hombre “atractivo y sensual” en el videoclip.

Asimismo reveló que en estos momentos de su vida, y de su trayectoria artística, se siente sumamente feliz por lo que decidió contar más detalles de ella sin temor al qué dirán. Esto fue lo que contó Caeli:

“He estado en paz, bueno, no lo creo, la verdad es que estoy super feliz, y en paz conmigo misma, por eso tomé la decisión de poner a una chica en lugar de un chico, en el video porque siempre ponen al modelo así, sexy, sensual”.

Caeli inició en OnlyFans por petición de sus seguidores. (Instagram)

Caeli se convierte en cantante

Caeli es una de las influencers que anunciaron el inicio de sus carreras como cantantes, tal es el caso de Yeri Mua y de Wendy Guevara, por mencionar algunas, pero se desconoce por qué inició este movimiento de convertirse en vocalistas.

Pero se tienen registrados casos de éxitos, por ejemplo en el caso de Yeri Mua quien, gracias a su canción Chupón, alcanzó gran popularidad dentro de las redes sociales donde se convirtió en un trend y la llevó a estar en el Coca-Col Flow Fest 2023, el festival más importante del género urbano en México.