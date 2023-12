Cuáles son las instituciones financieras suplantadas que reportó Condusef y cómo evitar un fraude

Condusef actualizó la lista de instituciones financieras con reporte de suplantación para prevenir a la población ante posibles fraudes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) actualizó la lista de instituciones financieras que reportaron que fueron víctimas de suplantación, ésto con el fin de prevenir a la población ante posibles fraudes.

Te puede interesar: Conoce ‘la patrona’, método de extorsión usado por la delincuencia

Los estafadores utilizan sin autorización el nombre comercial, denominación, logo e incluso datos fiscales y administrativos de instituciones financieras para defraudar a personas que buscan un crédito.

Condusef indicó que en octubre y noviembre de este año 25 empresas le notificaron que su identidad fue suplantada con fines fraudulentos. Éstos se sumaron a 161 instituciones más que reportaron que fueron víctimas de suplantación entre enero y agosto de este año.

Cuál es el modus operandi para estafar a personas que buscan un crédito

Si estás buscando obtener un crédito, la Condusef recomienda que te familiarices con el modus operandi de los estafadores. Estas son algunas de sus acciones típicas:

Te puede interesar: Mensaje sobre la “suspensión” de su cuenta en Netflix puede ser una trampa para robar información: así funciona

- Imitan a entidades financieras legítimas alterando levemente su branding para confundir a consumidores, por ejemplo letras del nombre, colores o formas de los logotipos.

- Inducen a sus víctimas a enviar información personal por medios como WhatsApp o mediante permisos en aplicaciones móviles.

Te puede interesar: La Cámara de Representantes de Estados Unidos expulsó al republicano George Santos por corrupción

- Contactan a los interesados en un crédito para obtener mediante engaños sus datos personales.

Conoce el modus operandi de los falsos prestamistas Foto: Cuartoscuro

- Exigen pagos iniciales o depósitos en cuentas ajenas a las entidades reales, bajo el pretexto de que el dinero es para cubrir gastos de gestión de créditos o similares. Las cantidades solicitadas van desde los mil hasta doscientos mil pesos, usualmente el 10% del crédito falso ofrecido.

Prestar atención a estos indicios de puede salvar de un fraude. Sin embargo, la forma más fiable de no ser estafado es verificar si la institución que te ofrece el préstamo está en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y en caso de que así sea entrar en contacto para constatar si prestan el servicio que te ofrecieron, si la página que consultaste es fidedigna y si su personal está autorizado para contactar a través de medios digitales.

Otros consejos útiles que la Condusef recomienda seguir son evitar dar anticipos de cualquier tipo, no dar documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, no realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social, no firmar ningún documento antes de leerlo en su totalidad a detalle y verificar que la página de internet sea segura.

Éstas son las 25 instituciones financieras que alertaron sobre suplantación

Las instituciones financieras agregadas a la lista de Condusef son las siguientes. En caso de que te contacten, verifica que realmente se trata de ella y no de sus suplantadores.

- ACCIFIN, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- ACELERADORA PREMIER, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- ALATADRA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- ALTERNATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- BAVOME, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- BTCV SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- CONSULTARE A. E. ACELERANDO EL ESFUERZO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- CREDIFACE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- DISPERSORA DE CRÉDITO CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- EMPRENDE MÁS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

Estas son las instituciones financieras que detectaron que fueron suplantadas, según Condusef Crédito: Cuartoscuro

- FIDEEM FINANCIANDO EL DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- FINANCIERA BARVA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- FINANCIERA BONATERRA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- FINANCIERA CUALLI, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- FINAYO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- FINTIGO, S.A.P.I. DE C.V., INSTITUCIÓN DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO

- FOMENTA TU GANANCIA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- FUNDTREE, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- GBT CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA

- GRUPO PEDEX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- HALL & MONEY, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- IBESTO C, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- SOLEBIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

- SOLUCIONES PATRIMONIALES CUFRISA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.