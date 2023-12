Christian Martinoli amenaza con dejar TV Azteca tras debate sobre Cardozo y Gignac: “No vuelvo a este pinche programa”

Martinoli asegura que Cardozo fue mejor que Gignac.

El conductor Christian Martinoli estuvo cerca de decir adiós para siempre a TV Azteca, esto por culpa de sus compañeros Luis Roberto Alavés Zague y David Medrano Félix al hablar sobre el tema del mejor jugador extranjero que ha jugado en México.

Te puede interesar: Quién es la esposa de André Pierre Gignac

Martinoli explotó y amenazó con abandonar el programa de ‘En Caliente’ luego de que sus compañeros no pusieron en su lista de ‘mejores futbolistas extranjeros que jugaron en México’ a José Saturnino Cardozo del Toluca, equipo del cual es seguidor el narrador.

“No vuelvo a este pinche programa”, refiriéndose al programa ‘En Caliente’ que se realiza en su televisora.

Te puede interesar: Christian Martinoli EXPLOTA contra Chivas tras ser eliminado: “El futbolista hace lo que quiere en ese club”

La mesa del programa se puso al rojo vivo cuando los panelistas hablaron sobre el tema de quién es mejor si André-Pierre Gignac de Tigres o José Saturnino Cardozo del Toluca; sin embargo, Martinoli enfureció cuando Zague y Medrano eligieron al francés por encima del paraguayo.

El famoso narrador aseguró que el Diablo Mayor fue el mejor extranjero que ha jugador en México. Crédito: YouTube Azteca Deportes

Sostienen que Gignac es mejor que Cardozo

Martinoli el momento que enfureció y amenazó con dejar el programa.

El cronista deportivo continuó defendiendo al Diablo Mayor, asegurando que él fue mejor que Gignac, diciendo que era un goleador nato, recordando los 29 goles que hizo durante el Torneo de Apertura 2002.

Te puede interesar: Estos son los partidos de semifinal en la Liga MX que serán narrados por Christian Martinoli y Luis García

“Cardozo hizo goleador también a Abundis y a Morales, Cardozo daba pases de goles más que Gignac, Gignac tiene más títulos de Liga que Cardozo”, dijo el cronista de TV Azteca, Martinoli al respecto de la situación.

Posteriormente, Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘El Warrior’ y Luis García, defendieron a Gignac y revelaron lo siguiente sobre Martinoli y Cardozo: “Qué tu y Cardozo promocionen su vino no significa que tengas que defenderlo”, expresó el ‘Doctor’ luego que Martinoli dejó la mesa indignado por dejar fuera del Top 5 de extranjeros a José Saturnino.

El narrador le reclamó a David Medrano por dejar fuera a Cardozo del Top-5.

“¿Tu a Gignac no lo metes en el top cinco de extranjeros en la historia?”, preguntó ‘Warrior’ a Martinoli a lo que él contestó: “¿Por Cardozo?. Me están sacando a José, yo ya no vuelvo a este pinche programa. Yo a este programa ya no vuelvo”.

“Yo esto no se lo voy a perdonar”, dijo Martinoli para Medrano; “Yo a usted lo respeto mucho, pero esto no se lo voy a perdonar”. Luego de que el periodista decidió poner a Gignac en la cima de su Top 5 de extranjeros en el futbol mexicano y dejar fuera a José Saturnino Cardozo.