Melissa Barrera recibe apoyo de más de mil actores tras su despido de Scream

Fue el pasado 20 de noviembre que la actriz mexicana fue separada del proyecto de Scream. (Facebook: Scream The Movie)

Luego de ser despedida de la producción de ‘Scream 7′, por apoyar a Palestina durante su conflicto con Israel, más de 1000 actores de Hollywood han mostrado su apoyo a la actriz mexicana Melissa Barrera.

Te puede interesar: Scream 7: lo que sabemos sobre la problemática continuación de la saga slasher

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y cantante oriunda de Monterrey, Nuevo León publicó una epístola con el nombre de más de 1 mil 300 actores de renombre apoyándola y pidiendo que las voces a favor de Palestina no sean reprimidas y silenciadas.

En la carta se puede leer el siguiente mensaje: “Escribimos como artistas y trabajadores culturales unidos en nuestro compromiso con la justicia, la dignidad, la libertad y la igualdad para todas las personas en Israel/Palestina. Consideramos que cada vida es preciosa y lamentamos cada muerte, la escala de la violencia que se desarrolla en Gaza exige nuestra atención y acción colectivas”, es el mensaje que se puede leer en la carta que compartió la actriz de 33 años.

¿Qué actores apoyan a Melissa Barrera?

Entre las figuras destacadas que apoyan a Melissa Barrera, se encuentran: como: Olivia Colman, ganadora del Oscar, y las premiadas con el Premio Olivier, Harriet Walter y Juliet Stevenson, entre otros, han expresado su preocupación por lo que consideran actos de censura y discriminación.

Te puede interesar: Israel escala el conflicto diplomático y llama a consultas a su embajadora en España tras las últimas palabras de Sánchez

“Como artistas, no podemos permanecer en silencio ante violaciones tan atroces del derecho internacional humanitario”, mencionaron las actrices y actores de la lista.

“Mientras se desarrolla la catástrofe, hemos observado una flagrante ausencia de declaraciones de solidaridad con el pueblo palestino por parte de la mayoría de las organizaciones artísticas del Reino Unido”, agregaron.

Lista de actores y actrices que apoyan a Melissa Barrera.

¿Qué hizo Melissa Barrera para ser despedida de la producción de Scream 7?

Fue el pasado 20 de noviembre, cuando la pesadilla de Melissa Barrera comenzó a publicar en sus historias de Instagram un mensaje de apoyo al pueblo de Palestina tras su conflicto armado con la nación de Israel.

Te puede interesar: La controversial campaña que promueve Petro a favor de Palestina: ¿de qué se trata?

“Yo también vengo de un país colonizado... Palestina debe ser libre”, son las palabras que compartió Melissa Barrera.

"Yo también vengo de un país colonizado... Palestina debe ser libre", son las palabras que compartió Melissa Barrera. (Captura)

Uno de los mensajes que compartió Barrera en sus redes sociales hacía referencia a que entendía perfectamente lo que se vivía en la Franja de Gaza y con la población palestina pues, de acuerdo con sus palabras, México vivió algo parecido con el proceso de colonización y genocidio que ocurrió con la llegada de Hernán Cortés, soldados y eclesiásticos españoles al territorio ahora conocido como Mesoamérica.

Posteriormente, Spyglass, productora del filme anunció el despido de la actriz. con una contundente respuesta: “La postura de Spyglass es inequívocamente clara, tenemos tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio”.

Mientras que, el director de la cinta, Christopher Landon, señaló que no estuvo en sus manos la decisión de separar a Barrera del proyecto: “Todo apesta. Dejen de gritarme. Esta no fue mi decisión”.

Después de que se confirmara que fue retirada del elenco de la nueva entrega de la saga de terror, donde el villano principal es el asesino Ghostface, finalmente Melissa Barrera rompió el silencio expresando su sentir ante el despido de la película de horror después de expresar su opinión

“Ante todo condeno el antisemitismo y la islamofobia. Condeno el odio y los prejuicios de cualquier tipo en contra de cualquier grupo de personas. Como latina, y orgullosamente mexicana, siento la responsabilidad de tener una plataforma que me permita el privilegio de ser escuchada, y por eso intento utilizarla para crear conciencia sobre temas que me importan y prestar mi voz a quienes más lo necesitan”, comentó.

El comunicado que compartió la actriz Melissa Barrera tras su despido de "Scream 7".

“Todas las personas... independientemente de su religión, raza, etnia, género, orientación sexual o estatus socioeconómico, merecen iguales derechos humanos, dignidad y, por supuesto, libertad... rezo día y noche porque no haya más muertes y no más violencia, por la paz... Continuaré hablando por aquellos que lo necesitan... el silencio no es una opción para mí”, agregó.