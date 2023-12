Florencia Guillot rompe el silencio y pide una disculpa tras polémico podcast donde normalizó “grooming”

Florencia Guillot ofreció una disculpa tras polémico pdocast donde normalizó tema de grooming. (Captura de pantalla @Florencia Guillot)

La influencer Florencia Guillot se mantiene bajo el escrutinio público pese a que han transcurrido varias semanas desde la polémica en la que se vio envuelta, debido al episodio “La diferencia de edad no importa” en su podcast Vete a Triunfar donde normalizó conductas de grooming.

Te puede interesar: Esmeralda Pimentel confiesa que la adicción a las drogas casi la orilla a quitarse la vida: “Ya no podía grabar”

Este 4 de diciembre, la celebridad de internet publicó un video donde pidió disculpas públicas, a sus fans y a la audiencia en redes sociales. Pues la influencer de belleza y moda habría romantizado la relación de sus invitados, Paulina Florencia y Mauricio Cuevas quienes relataron su historia de amor que comenzó cuando ella tenía 14 y él 25 años.

“Me he dado a la tarea de nuevo de leer todos sus comentarios y me queda claro que todavía hay mucha retroalimentación de su parte acerca de mi podcast”, comenzó Guillot confirmando que ha leído la opinión de su público al respecto.

“Reconozco que cometí un error y les quería ofrecer una disculpa porque aunque ese no era el objetivo del podcast, entiendo que di un mensaje equivocado y que normalicé situaciones y comportamientos que no están bien y que aparte, afecta a muchísimas personas en todo el mundo, pero sobre todo a mujeres”

Mauricio Cuevas, el esposo de Pau Florencia fue señalado de “grooming” tras podcast de Florencia Guillot (Fotos: RS)

Asimismo aceptó que no se puede ser indiferente al tema ya que sigue ocurriendo en la sociedad actual y del cual mucha gente ha sido víctima. “Quienes me conocen y me han acompañado en estos años como creadora de contenido, saben que no estoy a favor de ningún tipo de abuso hacia ningún tipo de persona o ser vivo. Entiendo el impacto que tienen las redes sociales y sobre todo hoy más que nunca entiendo la responsabilidad que yo tengo como comunicadora”, señaló.

Te puede interesar: Caso Pau Florencia: exhiben testimonios de abuso y acoso contra Mauricio Cuevas

Florencia también dio a conocer que solicitó ayuda por parte de profesionales y que comenzará a tomar un curso sobre el abuso infantil para saber más del tema. “Voy a platicar con ella muy a fondo del tema para seguir instruyéndome. Les voy a compartir el contacto para aquella persona que lo pueda necesitar”.

“De verdad les agradezco mucho todo su cariño, su retroalimentación, todos sus comentarios y sobre todo porque me ayudaron a entender que los problemas hay que enfrentarlos de frente”

Inmediatamente la caja de comentarios se llenó de mensajes que apoyaban y otros un tanto negativos acerca de la disculpa pública por parte de la influencer. Varios criticaron su video calificándola como una “disculpa no muy sincera”. Sin embargo, Florencia una vez dio la cara y respondió: “Creo que eso solo yo lo sabré y me siento en paz”, escribió. Mientras que sus seguidores continuaron respaldándola, “Esa era la disculpa que desde un principio tenías que dar”, “No fue tu intención y no tienes la culpa”, “Realmente no le debías disculpas a nadie! Eres ser humano y te equivocas”.

@florencia.guillot Tenían razon, paaa que. No suma nada gancharse y mejor me apego a mi objetivo que era la disculpa. Ya sin dramas good night ❤️ ♬ original sound - Florencia Guillot💥

Horas más tarde de dicha grabación, Florencia Guillot realizó un video más donde desmiente las teorías que salieron en torno a sus acciones, ya que internautas aseguraban que la creadora de contenido presuntamente había salido a ofrecer una disculpa debido a la presión social y por parte de su agencia.

“Yo no me sentía ya tranquila con eso. Reflexioné y dije, no lo sobrellevé de la mejor manera en mis primeros dos comunicados, de mi parte faltaba hablar las cosas como son”

“Fue una idea que a mí me salió e incluso hubo muchas personas que al principio me dijeron que no lo hiciera para no revivir el tema”, aseguró Guillot.