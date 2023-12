“Era una plaga”: éste es el grado de estudios de Markitos Toys, influencer vinculado con ‘El Nini’

El grado de estudios de Markitos Toys (Infobae)

El youtuber sinaloense, Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys, que en los últimos días ha estado en medio de la polémica tras una presunta vinculación con el exjefe de sicarios de ‘Los Chapitos’, Néstor Isidro ‘N’, ‘El Nini’, en un video confesó cuál es su grado de estudios.

En su mensaje, el influencer dijo que no se siente orgulloso de ese comportamiento, al afirmar que de haber estudiado le hubiera ido mejor en sus negocios al contar relaciones públicas que nunca hizo por andar en la calle sin hacer nada.

“Me siento como cuando iba a la prepa, pues ni iba, me sentía mal conmigo mismo, cuando iba en el camión haciendo tiempo allá decía ‘hijo de su pu.. ma.. ando valiendo ver..’, pensaba en mi apá, mi apá me da para ir a la escuela y yo voy ver... a la escuela”, argumentó Marcos Eduardo.

Uno de los motivos por los que no concluyó su educación media superior fue la flojera y apatía por estar dentro de un salón de clases, debido a que estos recintos le daban sueño y mejor decidía irse a pasear al centro de Culiacán.

“Gracias a Dios, nunca he sido una persona viciosa, nunca me he drogado, entonces entre lo bueno y lo malo, hay más bueno que malo, o hubo. Porque mucha plebada no va a la escuela porque se van a fumar, a mí me tocaba ver, se van a drogarse y eso pues no vale ver... yo no iba porque me daba flojera, no entraba al salón porque me daba sueño”, dijo en su video publicado el 21 de enero del 2021.

Eduardo agregó que le gustaba pelear con sus compañeros de clase cuando estaban en la preparatoria, al catalogarse como “una plaga”, al involucrar a otras personas en sus conflictos, pero, siempre recalcando que jamás consumió drogas.

“Era muy peleonero también, me gustaba mucho pelear, pero a pu...zos, pues, hacía pelear a mis camaradas, era una plaga, pero nunca me drogué, nunca anduve valiendo ver... de lacra y eso”, agregó.

Markitos Toys vinculado con ‘El Nini’

Castro Cárdenas en un video publicado en Instagram confesó que Néstor Isidro era su amigo, luego de ser señalado en diferentes plataformas sobre la amistad que tenían, pues exponía algunas de sus lujosas propiedades que eran reconocidas por usuarios que las familiarizaban con las del delincuente.

“Uno no decide en qué trabaja un amigo. La amistad es muy independiente de cualquier cosa, a mí no me da vergüenza”, dijo en un video.

Los señalamientos recobraron fuerza luego de que el Gobierno de Estados Unidos compartiera un organigrama de la naciente célula de ‘Los Ninis’ en la que uno de los operadores financieros se llama Marcos Eduardo, ‘El Markitos’.

Por otra parte, el recién detenido Kevin ‘N’ sería su primo y de la misma forma estaba vinculado con el grupo de ‘El 09′.