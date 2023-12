Captan en video a usuario del Metro de CDMX consumiendo presunta droga en plena hora pico

Captan a usuario de Metro consumiendo drogas Foto: X/@MetroCDMX

Durante la tarde-noche del lunes 4 de diciembre, en la red social X se hizo viral un video que fue captado por un usuario del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en donde se observa a otro usuario consumir presunta droga delante del resto de los pasajeros y sin importar que se tratara de la hora pico, periodo en que más ciudadanos se trasladan a través de este sistema de movilidad.

De acuerdo con lo expuesto en el material audiovisual que causó indignación entre usuarios de diversas plataformas sociales, un tren arribaba a una de las 195 estaciones que comprenden la red. Antes de que el convoy se detuviera, se aprecia al usuario, quien viste una playera en color rojo, usar su celular para hacer líneas compuestas de un polvo blanco similar a la cocaína.

Mientras el convoy arriba, el usuario voltea a la ventana para observar el paisaje, tras ello, regresa la mirada a su teléfono móvil donde la presunta sustancia ilícita se encontraba. Cabe destacar que el sujeto en cuestión además se vale de la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) para hacer las líneas que momentos después se observa cómo inhala.

Cabe destacar que se desconoce en qué línea sucedieron los hechos o sobre todo la estación a la cual el tren arriba: sin embargo, se observa que el usuario que fue denunciado está sentad en uno de los asientos que da a la ventana y su alrededor hay más usuarios de pie, señal de tratarse de uno de los horarios con más usuarios desplazándose a bordo de este sistema de transporte.

“Consumo de Drogas por Parte de un Personaje Masculino Dentro del Tren, sin Señales de algún Oficial de la @SSC_CDMX”, se lee en el video.

Se desconoce en qué estación sucedieron los hechos (Twitter/ @TanCamargo_)

Consumo de drogas en el Metro indigna a internautas

Cuando el tren en el cual se desplazaba el sujeto que se aprecia consumiendo drogas avanza, el masculino toma lo que pare ser un papel o billete enrollado y para dirigirlo hacia una de sus fosas nasales y consumir la sustancia. Para entonces, el convoy se dirige hacia otra estación sin que al momento se aprecie algún tipo de autoridad interviniendo en los hechos.

“No hay suficientes policías para mandar uno en cada vagón... Nunca defiendo policías pero, que tampoco exijan pendejeadas imposibles. El que tomó el video por que no pidió el apoyo y denunció??”; “Ya no creo que sea responsabilidad del policía. Si deberían de cuidar, pero tampoco pueden cubrir todos los vagones. Igual para eso esta la denuncia ciudadana. Pero la gente prefiere evitar conflictos”; “Pues los policías no son adivinos ni puede haber un cuico en cada pasillo de un vagón” y “Obviamente no depende de los policías. No pueden ir en todos los vagones de todas las líneas”, son algunos de los comentarios que el video recibió.

A través de las plataformas sociales se difundió el momento exacto en que el usuario consume sustancias ilícitas sin que alguna autoridad esté presente Crédito: X @viral_metro

Guardia Nacional vigilaba el Metro de la CDMX

Cuando fungía como jefa de Gobierno de la Cuidad de México., Claudia Sheinbaum Pardo anunció que elementos de la Guardia Nacional estarían desplegados tanto en los andenes como en los vagones e inmediaciones de las estaciones del Metro, elementos que servirían de apoyo a los miembros de la Secretaria de seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que ya vigiaba en cada anden.

Sin embargo, esta acción dividió opiniones pues mientras unos celebraron la orden de la mandataria capitalina, otros destacaron que esto era una forma de militarizar al transporte público de la urbe. Fue por ello que la hoy aspirante a la presidencia aclaró que los elementos de la Guardia Nacional no estarían armados pero aun así hubo pronunciamientos en contra.

Tras ordenar la retirada de los uniformados y dejar solo a los de la SSC y la PBI, algunos usuarios pidieron que los miembros de la Guardia Nacional retornaran pues dijeron sentise más seguros con ellos a bordo. Tras la difusión de este video, el actual jefe de Gobienrno, Martí Batres o incluso Guillermo Calderón, director del Metro, no se han pronunciado respecto a considerar el despliegue de más efectivos a modo de evitar la repetición de los hechos.