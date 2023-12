AMLO propone abrir debate sobre reducción de jornada laboral: “Que se den razones”

El presidente reaccionó a la discusión de la jornada laboral en el Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la discusión de la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas en la Cámara de Diputados, la cual está prevista para el próximo 12 de diciembre, sin posicionarse a favor o en contra de la propuesta, pero proponiendo que se abra un debate con los trabajadores.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario recordó los posicionamientos de empresarios como Carlos Slim y Carlos Bremer, quienes estuvieron en contra y a favor de la iniciativa, respectivamente, por lo que consideró que se debería abrir un debate, aunque se aplace su discusión en el Congreso.

Yo espero que se lleve acabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, yo también constaté de que Carlos Slim se opone, no por no estar a favor de los trabajadores, sino porque él está sosteniendo que lo que hace falta es más trabajo y que si el trabajar puede dedicar más tiempo el trabajo, y que se le pague lo mismo o más porque sería extra, que eso se debe considerar, se debe de permitir, que el país requiere más trabajo.

“Y ayer, Carlos Bremer dice: “No, 40 horas”, porque el trabajador tiene que tener más tiempo para estar con al familia y también es válido lo que el plantea, entonces es bueno el debate, yo voy a esperar a ver qué se resuelve, qué opiniones hay, que bueno que se abra el debate sobre esto y posteriormente fijar una postura, todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo, no es una cosa de resolverse el 12, hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal”, dijo en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que la discusión de la iniciativa se podría aplazar

El presidente también sugirió que en el debate se “invite a todos” y se revisen las jornadas laborales que se implementan en otros países, con el objetivo de que “se den razones”, insistiendo en que no afectaría que no se resuelva el 12 de diciembre.

“Que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países, o sea, qué está sucediendo no solo en Estados Unidos, que es por hora, sino en otras partes donde es una jornada completa, de cuánto tiempo es la jornada y que se escuche más, que se den razones, no le hace que no se resuelva el 12, cuando quitamos lo del outsourcing no había acuerdo y lo que se convino fue dar un plazo para debatirlo más y al final los empresarios aceptaron, pero hubo tiempo, porque sí, los legisladores son representantes populares y pueden ellos, es su facultad modificar las leyes pero en estos temas por qué no consultar y escuchar a todos”, puntualizó.

Destacó que en todo caso, la iniciativa se podría discutir en el próximo periodo de sesiones e incluso, se podría aprovechar el tiempo en medio para realizar el debate.

“Puede ser en el próximo, sin problema, es más, si se termina el periodo de sesiones se puede abrir el debate, incluso antes de que termine el periodo, se abre el debate, se hace la invitación a todos y regresando se defiende”, afirmó.