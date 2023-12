Localizan el cuerpo de capitán tras impacto del huracán Otis: “Sabíamos que el mar era tu vida y se la entregaste”

Localizan cuerpo de capitán de Acaray Créditos: (Facebook/Desaparecidos en Chilpancingo)

Durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre, el huracán Otis impactó directamente al estado de Guerrero, ocasionando graves destrozos principalmente en Acapulco y las zonas aledañas. Entre las principales afectaciones se destacó la destrucción de viviendas y comercios, deslave en carreteras, afectaciones en el sistema de servicios, fallecidos y personas desaparecidas.

Una de las personas que desde aquel día se encontraba como desaparecida era el capitán del yate de recreo Acarey llamado Felipe Castro de la Paz, quien tras 38 días de búsqueda, finalmente localizaron su cuerpo entre los restos de las embarcaciones que destruyó el temporal ya mencionado.

El capitán fue hallado cerca de un club de yates que se ubica en Acapulco; su cuerpo se encontraba debajo de una embarcación que fue localizada por los capitanes de este espacio.

Pese a haber localizado a dicho capitán, la búsqueda continua, ya que de las personas que viajaban durante aquella madrugada en el yate, aún falta una persona por encontrar.

Tras 38 días de búsqueda localizaron el cuerpo del capitán Créditos: (Facebook/Andrea Castro)

Localizan cuerpo de capitán desaparecido tras el paso del huracán Otis

La noticia fue compartida por la hija de Felipe, de nombre Andrea Castro, quien lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

“Con profundo dolor lamento informarles que la búsqueda llegó a su fin. Hoy nos confirman el deceso de mi padre; con el alma hecha pedazos, pero ya tendremos un lugar para él”.

De acuerdo con la hija del capitán, lo estuvieron buscando por 38 días; sin embargo, tras localizar el cuerpo de su papá, la joven le escribió un mensaje de despedida.

“Sabíamos que el mar era tu vida y se la entregaste. Te amo papito nos harás falta pero siempre honraremos tu vida y tu legado, porque donde manda capitán, no gobierna marinero”.

La última vez que Andrea pudo platicar con su padre

El pasado viernes 24 de noviembre, Andrea Castro publicó por medio de Facebook cómo fue ese último momento en el que pudo hablar con su papá.

De acuerdo con la publicación, el capitán llamó por celular a Andrea a las 21:59 horas en donde ella le pidió a su papá que se bajará de la embarcación al ya pronosticarse la llegada del huracán Otis.

En la llamada, el capitán le pidió a su familia que buscarán un lugar seguro para refugiarse, para evitar que el temporal les pudiera hacer daño, además, la joven anotó que pese a todo platicaron bien sin imaginar que desde entonces no tendrían noticias de su paradero hasta 38 días después.

“No te hemos visto; llegar a casa y no ver tu presencia me parte el alma. Tú siempre me enseñaste a no depender de nadie, a hacer cosas como cargar material, así como cambiar un foco, pero lo que te hace falta enseñarnos es a vivir sin ti”.

Finalmente, en la publicación, Andrea dejó en claro que seguiría buscando a su papá y que “como siempre te lo decía eres mi vida, mi primer amor, y aquí tu chocoyota te buscará hasta debajo de las piedras”.

Andrea compartió sobre la última llamada que tuvo con su padre (AP Foto/Marco Ugarte)

Construcciones devastadas tras el paso del huracán Otis

En la conocida como zona Diamante, Dorada y Tradicional, en donde en algún momento se veían diversos condominios con gran plusvalía al localizarse en uno de los espacios turísticos más importantes del país, hoy en día se encuentran devastados y con grandes afectaciones después de que el huracán Otis impactara a esta ciudad.

Vecinos caminan por una calle afectada por el paso del huracán Otis, en el balneario de Acapulco, en el estado de Guerrero (México). EFE/ David Guzmán

Las construcciones antes mencionadas sufrieron afectaciones en estructuras metálicas, cristales, así como áreas que fueron construidas con material prefabricado.

De acuerdo con información revelada por Francisco Aguilar Ordoñez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, hay aproximadamente 250 condominios nuevos y viejos que se encuentran afectados por el temporal.