El duro mensaje del presidente del Congreso de Nuevo León a Samuel García

Manuel Guerra (X/@MauroGuerraNL)

El presidente del Congreso de Nuevo León y legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel Guerra, reprochó el regreso de Samuel García Sepúlveda a su cargo como gobernador de la entidad, luego de la lucha legislativa para nombrar a su interino.

En un video mensaje, el blanquiazul acusó al ex precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) de “pasarse al Congreso” y tomar de vuelta sus funciones sin dar aviso al cuerpo legislativo. Destacó que el emecista ha imposibilitado el trabajo de los diputados en distintas ocasiones, y ahora, ante las controversias para escoger a su sustituto se ha brincado las normas.

“Samuel no querías que nombramos al gobernador sustituto, no quisiste que aprobamos en tiempo y forma el presupuesto 2023, no has querido entregar los recursos que piden los municipios, y ahora, no quieres que analicemos el fin de tu licencia, tú de plano no quieres dejarnos trabajar en lo que le corresponde al Congreso, estos no son caprichos, la ley es la ley”, destacó el integrante del PAN.

Gobernador de Nuevo León. (REUTERS)

Recalcó que Samuel García “no chambea, ni deja chambear”, pues el ex precandidato presidencial ha olvidado sus obligaciones con la entidad, como los recursos destinados para los municipios, así como una serie de nombramientos pendientes. Manuel Guerra aseguró que las actitudes y decisiones de Samuel García han dejado “una crisis en el estado”.

Recordó que desde que el emcista buscó la aprobación para retirarse de su cargo y perseguir sus aspiraciones presidenciales, recurrió a una serie de estrategias en contra del protocolo.

“Primero fuiste al TRIFE y mentiste para que te dieran licencia sin pasar por el Congreso, ¿cuál fue el resultado? El TRIFE tumbó. Luego mentiste para tratar de nombrar a un interino sin el Congreso, ¿cuál fue el resultado? la Corte te lo tumbó. Viste que no podías salirte con la tuya, y prefieres regresar a ser Gobernador… vuelves a saltarse la ley y tratas de regresar a sus funciones sin pasar por el Congreso del Estado”, aseveró en su discurso.

El legislador acusó al gobernador de incitar a una persecución en contra de los integrantes de la bancada opositoras a su administración, olvidando que son ellos los presentantes de la ciudadanía.

“Deja de perseguir a quienes pensamos distinto, nosotros hemos centrado nuestro debate al actuar público, a lo político, tú persigues y amedrentar a quien no se somete a ti y a sus familias. Respeta la división de Poderes, deja la persecución a quien no piensa igual que tú”.

El precandidato volvió al Gobierno

La crisis política que vivió Nuevo León en los últimos días acabó con la renuncia de Samuel García a la contienda presidencial del próximo año. A pesar de sus esfuerzos por dejar a su interino, Javier Corral, en su cargo, las bancadas del PRI y PAN se demostraron las malas relaciones que sostenían con el titular del Ejecutivo local.

En su regreso como gobernador, el emecista no dejó pasar la oportunidad para evidenciar que sus opositores buscaron a toda costa imponer sus peticiones ante el panorama, pues reveló que, en medio del conflicto, recibió una carta con 11 puntos petitorios para tener en cuenta y poder aceptar su propuesta.

“Creían estos weyes que yo soy Santa Claus, primero, 2 mil 500 millones de pesos para el año que entra; segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco ,Chefo, Adrián, Raúl, todas, desístete; tercero, esta si yo sigo incrédulo, no pagar impuestos los siguientes cinco años (...) así, una barbaridad. Son unos corrientes”, sostuvo el emecista en su discurso.