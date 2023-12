¿Cuánto gana Rodolfo Pizarro en el AEK Atenas? este es el sueldo del mediocampista mexicano en Grecia

Rodolfo Pizarro cumplió su sueño de jugar en Europa (Archivo)

En la Liga de Grecia, dos mexicanos son los que han estado triunfando con el AEK Atenas, se tratan de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro; ambos se convirtieron en elementos fundamentales en la estrategia de Matías Almeyda, se han ganado su confianza para tener minutos en la cancha.

Te puede interesar: Afición atlantista se quedó con las ganas de gritar el gol en la Final ante Cancún FC

Aunque Orbelín Pineda es quien más espacios ha tenido en el once titular, Pizarro no se ha quedado atrás y ha generado algunas oportunidades de gol. Su último partido que disputó 30 minutos, en el duelo de AEK Atenas vs Aris, en el cual se llevaron una victoria con un marcador 1 - 0, lo cual los coloca como segundos en la tabla de la Super Liga de Grecia.

Aunque la carrera de Pizarro se devaluó desde que salió del Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS), en Grecia encontró una estabilidad, la cual no pudo concretar en su segunda etapa como jugador de Rayados, pero que le ha permitido mantener un ritmo competitivo.

¿Cuánto gana Rodolfo Pizarro el AEK Atenas?

Orbelín Pineda percibe un mejor sueldo que Rodolfo Pizarro (Foto: Twitter/AEK F.C.)

Aunque no es el jugador mejor pagado de la escuadra, sí está dentro del top 10 de los mejores jugadores que perciben una buena cantidad del conjunto de La Unión. Pero, Orbelín Pineda percibe un mejor sueldo, ya que al año gana un millón 715 mil 822 euros anuales, según cifras de Salary Sports, en consecuencia el canterano de Monterrey gana menos que esta cantidad.

Te puede interesar: ¿Cuánto gana Héctor Herrera en el Houston Dynamo? Éste es el salario del mediocampista mexicano en la MLS

Fue en junio de 2023 que la directiva del Unión Atlética de Constantinopla presentó de manera oficial la llegada de Pizarro al equipo de Matías Almeyda, llegó proveniente del conjunto de La Pandilla.

Se convirtió en el segundo mexicano fichado por el club; al momento de su venta, Rayados lo cotizó en 3.5 millones de euros, que en pesos mexicanos son alrededor de 66 millones 200 mil pesos mexicanos. Pizarro firmó un contrato que lo vincula al club hasta 2025, por lo garantizó un sueldo de un millón 85 mil 760 euros al año.

Te puede interesar: Raniza FC, equipo de la influencer Alana Flores en las Kings League Americas, anuncia a su DT y dos ex estrellas de Liga MX

De acuerdo con datos de Salary Sports, Rodolfo Pizarro está ganando dicha cantidad, que en pesos mexicanos es de 20 millones 500 mil pesos mexicanos, en consecuencia, a la semana tiene una percepción de 20 mil 880 euros, que en pesos mexicanos es cerca de los 395 mil 80 pesos mexicanos.

En el Inter de Miami en la MLS su último sueldo que cobró fue de 3 millones 257 mil 280 euros por año (USA TODAY/Katie Stratman)

Cabe apuntar que en el Inter de Miami en la MLS su último sueldo que cobró fue de 3 millones 257 mil 280 euros por año, que en pesos mexicanos sería 61 millones 630 mil 900 pesos mexicanos.

El precio de Pizarro ha sido variado, pero con Rayados alcanzó su máximo valor en el mercado ya que en la temporada 2018 - 2019 llegó a costar 10 millones de euros, mismo precio al que lo adquirió el actual equipo de Lionel Messi. Sin embargo, en esa temporada de 2020 su precio empezó a disminuir y a ser inestable.

Y es que, también el paso de la pandemia por el coronavirus provocó estas irregularidades en el mercado. En cuanto a su papel en la selección mexicana, también dejó de ser convocado, la última persona que lo llamó fue Gerardo Tata Martino previo a la clasificación del Mundial de Qatar 2022, pero después de ello no volvió a ser considerado.

En la actualidad, Pizarro tiene un valor en el mercador de fichajes de 3 millones de euros, que en pesos mexicanos rondaría los 56 millones 760 mil 800 pesos mexicanos, según el precio actual de la conversión de pesos a la moneda nacional.