Checo Pérez aceptó que se desencantó de la Fórmula 1 durante la temporada 2023

El piloto mexicano vivió altibajos a lo largo de la temporada 2023 y dudó de sus capacidades (Foto: Reuters)

La temporada 2023 para Sergio Pérez en Red Bull Racing estuvo llena de altibajos y eso quedó claro cuando el propio Checo aceptó que requirió de ayuda psicológica para reponerse de esos malos resultados, pero lo que no se había animado a confesar fue que, por un momento, perdió la emoción de competir en la Fórmula 1.

Desde que Checo debutó en el máximo circuito de velocidad evidenció que además de competir se divertía, pero ese sentimiento se fue perdiendo a lo largo de la temporada 2023, razón por la cual el golpe emocional fue aún más duro para el tapatío.

Sin embargo, ahora en retrospectiva, reveló detalles de lo que vivió durante ese momento inestable en su carrera. Checo Pérez aceptó que cuando se desencantó de la Fórmula 1 se acercó a pedir ayuda para resolverlo; durante una entrevista para Motorsports compartió esos detalles íntimos.

El momento que marcó a Checo fue en el Gran Premio de Qatar, donde culminó en la décima posición después de una serie de malos resultados que lo llevaron a terminar alejado del podio y a sumar solo un punto. Ese instante determinó lo que estaba atravesando el mexicano.

El Gran Premio de Qatar fue el momento más bajo de Checo durante la temporada 2023 (REUTERS/Hamad I Mohammed)

“Fue un fin de semana tan malo que realmente me sentí como ‘no puedo estar tan mal, hay algo que está pasando’”

Desde la carrera en Madrid hasta Qatar, Checo había olvidado lo que era competir y disfrutar de cada carrera en la Fórmula 1, empezó a sufrir cada competencia, en consecuencia a sentirse inseguro con el auto, por lo que consideró que no tuvo el tiempo necesario para procesar todas esas emociones.

Fue por ello que decidió parar para realizar un análisis personal para replantearse el cierre de la temporada, al cual fue con un subcampeonato.

“Cuando tienes estas carreras consecutivas, siento que a veces no hay tiempo suficiente para analizarlo todo. Así que sentí que teníamos que tomarnos un poco de tiempo para asegurarnos de que entendíamos por dónde íbamos”.

¿Checo pensó en el retiro?

Checo Pérez logró el subcampeonato de pilotos en el GP de Las Vegas (REUTERS/Mike Blake)

En medio de los pésimos resultados que estuvo acumulando el mexicano, entre la prensa y la afición de la Fórmula 1 creció el rumor de que ésta sería la última temporada de Sergio como piloto profesional, pues algunos reportes empezaron a asegurar que el tapatío quedaría fuera de Red Bull.

Pero, para Checo eso no estaba en sus planes. Solo sabía que tenía que darle la vuelta a ese panorama, dejó en claro que retomó el cariño por ser piloto de Fórmula 1.

“Estaba teniendo algunos fines de semana que eran tan difíciles que no eran divertidos. Estoy aquí porque sigo amando lo que hago y porque sigo divirtiéndome y disfrutando. Y ese era mi principal objetivo, que realmente necesitamos que las cosas cambien”

Checo Pérez no pensó en el retiro pese a los malos resultado (EFE/Sebastiao Moreira)

Fue por ello que el mexicano descartó que haya pensado en el retiro en algún momento de su carrera. Narró que nunca pasó por su mente acabar de tal forma su carrera, que tantos años le costó para llegar hasta ese punto; únicamente buscó la manera de enfrentar los malos resultados que tuvo.

El retiro pudo haber sido la respuesta más fácil, pero Checo hizo frente con su popular frase Never Give Up y así enfrentó ese panorama.

“No evidentemente, habría sido lo más fácil, porque a veces ha sido muy duro, pero no soy el tipo de persona que a estas alturas de su carrera se da por vencido y está dispuesto a terminar su carrera así. No es algo que me haya planteado nunca”.

En el Gran Premio de Las Vegas, el mexicano consiguió el subcampeonato que tanto estuvo peleando a lo largo del año en la F1.