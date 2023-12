Samuel García sin miedo de incurrir en desacato en NL: “El gobernador soy yo”

Samuel García siguió sus funciones como gobernador de Nuevo León este domingo y negó que incurra en desacato y adelantó que buscará reunirse con Luis Enrique Orozco, quien fue designado por el congreso como gobernador interino.

“Yo soy el gobernador, no hay desacato” y aseguró que no existe riesgo de que viole la ley “porque decidí no usar la licencia”, lo cual consideró es suficiente para quedarse en el cargo.

El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano aseguró que sus opositores tratan de inventar la versión de “que hay dos gobernadores en funciones”, luego que García Sepúlveda decidió abandonar sus aspiraciones electorales para 2024 debido a que no logró dejar como interino a su secretario de gobierno, Javier Navarro.

Este fin de semana, el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la controversia que intentó poner el equipo de Samuel García en Nuevo León, debido a que “el Congreso del Estado de Nuevo León realizó la designación del Gobernador interino del Estado conforme a lo ordenado por este órgano jurisdiccional”.

El nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sin embargo, el joven aspirante presidencial declaró que no estaba dispuesto a dejar el gobierno estatal en manos de sus oponentes, por lo que decidió no tomar la licencia que previamente solicitó por seis meses.