Quién es el músico famoso que fue novio de Dhasia Wezka

Dhasia Wezka confiesa experiencias con exnovio músico de banda mexicana

La influencer Dhasia Wezka reveló detalles sobre su pasada relación amorosa con un integrante de una prominente banda de rock en México.

La youtuber e influencer mexicana, reconocida por su contenido relacionado con belleza y estilo de vida, ha hecho públicas unas desgarradoras vivencias personales relacionadas con la infidelidad de una de sus exparejas, quien, por lo que se sabe, es una figura muy importante en la escena musical en México.

Estas declaraciones las compartió durante su participación en el conocido podcast UnTalFredo. Wezka, quien anteriormente destacó en el medio digital por su relación con el creador de contenido Ryan Hoffman, más conocido como Debrayanshow, se abrió sobre una de las etapas más difíciles de su vida.

El exnovio músico de <b>Dhasia Wezka</b>

A pesar de que la influencer no especificó el nombre de su ex pareja en la entrevista ni en ninguna otra ocasión en la que ha hablado del tema, usuarios de redes sociales señalan a Edgar “Pijey” Hansen Otero, miembro del grupo DLD, como el músico al que la influencer se refiere. La relación surgió después de que la creadora de contenido, enfrentándose a conflictos familiares, decidiera dejar su hogar a la edad de 18 años, encontrando apoyo en su entonces novio.

La youtuber compartió que vivió un tiempo con el músico antes de comenzar un noviazgo que, según sus propias palabras, fue intenso.

“Él era músico famoso y yo no entendía nada de la vida. Nunca abusó de mi ni me golpeó, pero sí era patán. Pero sí me manipulaba un poco”, declaró Wezka en relación a la naturaleza de su relación con el integrante de la banda rock. Esta revelación ha generado múltiples reacciones en las plataformas digitales, donde seguidores y seguidoras analizan su testimonio.

La influencer y youtuber mexicana Dhasia Wezka relató en el podcast UnTalFredo cómo fue su relación con un conocido miembro de la escena rock en México (edgar_hansen.o)

Pese a que la influencer no hizo pública la identidad de su ex pareja en una afirmación directa, los indicios proporcionados fueron suficientes para que los usuarios de internet dedujeran su nombre. En los comentarios en el video original, hay quienes aseguran que el bajista de la banda subía fotos con ella cuando aun la chica no era tan conocida.

Incluso, en otro comentario cuentan que ella admite que su primera cita fue en la plaza comercial Mundo E, ubicado en Satélite, Estado de México, lugar de donde es originaria la agrupación de rock. Asimismo, los fans afirman que la canción Todo Cuenta de DLD, se la escribió Hansen a la youtuber.

El bajista de la agrupación autora de Por Siempre no ha brindado aún declaraciones sobre este hecho, ni tampoco ha confirmado que se trata de él la historia.

Por otra parte, en diversos comentarios surgen nombres de otros músicos, entre ellos León Larregui, vocalista de la banda Zoé, y Randy Ebright de Molotov.

Se desconocen más detalles de cómo se desarrolló la relación entre Wezka y el miembro de DLD, o las circunstancias que llevaron a su conclusión. La influencer continúa activa en sus redes, donde sigue compartiendo su día a día y experiencias de vida con su audiencia, lo que incluye su crecimiento personal tras dicha experiencia.