“No has sido un entrenador exitoso”: Faitelson y Rafa Puente Jr. protagonizan una acalorada discusión en televisión

Los comentaristas se enfrascaron en una discusión acalorada por debatir la continuidad de Fernando Ortiz con Rayados (YT/pelucheenel estuche-IG/rafapuente)

Con su llegada a la empresa TUDN, David Faitelson dio pie a otra discusión en la televisión. Durante su participación en el programa “Línea de 4″, en el análisis de la continuidad de Fernando Ortiz tras su derrota ante el Atlético de San Luis, causó disgusto en Rafael Puente Jr. y protagonizaron una acalorada discusión.

En el inicio de la discusión, Faitelson recordó que Fernando Ortiz fracasó en dos ocasiones al frente del América durante su participación en liguilla. En ese sentido, habría criticado la negativa del Tano de renunciar por presuntos intereses económicos, pero el panelista Rafael Puente Jr. emitió una airada respuesta que los llevó a poner en cuestión temas del terreno personal.

“Se ha equivocado. Para mí sería absurdo y precipitado prescindir de él y para mí, insisto, es una absoluta falta de respeto con la ligereza con la que pides que gente vaya y renuncie y después con la que argumentas que está por el dinero. Eso me parece inadmisible porque en tu vida has estado en esa situación”, respondió Rafa Puente Jr.

Rafa Puente tuvo un paso muy cuestionado por el banquillo de los Pumas

Faitelson no cedió terreno y volvió a profundizar en su argumento. SI bien trató de explicar que los entrenadores no tienen la capacidad de emitir una renuncia oportuna, Puente Jr. continuó recriminando su postura. En ese momento, el exfutbolista insinuó la supuesta incongruencia de su interlocutor y lo invitó a “ser más mesurado”.

Faitelson no se quedó callado. No obstante, lejos de continuar discutiendo en torno al tema que dio origen al análisis en la mesa, criticó la carrera que Puente Jr. ha tenido como entrenador de futbol en la Liga MX.

“Rafa, yo tomo recomendaciones de todo mundo, inclusive de ti, aunque lamentablemente no has sido un entrenador muy exitoso (...) Tú me ofendes a mí. Si quieres dar golpes también recibe golpes, Rafita”, declaró. En ese momento, Rafael Puente Jr. denunció que su interlocutor ingresó en el terreno personal, pero Faitelson respondió al decir que, previamente, el exfutbolista ya lo había hecho.

En el programa Línea de 4 de TUDN tuvo lugar una discusión entre los panelistas, en la cual emitieron críticas mutuas en torno al trabajo de su interlocutor. Crédito: TUDN

“Oféndeme lo que quieras. A mí no me molesta. Tú lo has dicho en esta mesa. Me muero de risa. En tu vida has estado sentado en una silla ahí, con la complejidad que requiere. Hay algo en la vida que se llama congruencia, cosa que tú, tristemente, nunca has tenido. Hoy te vendes como objetivo, pero su fueras objetivo te hubieras manifestado contra la multipropiedad cuando estabas en TV Azteca”, respondió Puente Jr.

Faitelson continuó escuchando las declaraciones de Rafael Puente Jr. Incluso, cuando intentó responder a las mismas, al intentar involucrar al padre de su interlocutor, este respondió con mayor ímpetu.

“Soy malísimo como entrenador, pero tengo congruencia. A mi papá no lo metas. No te confundas. Congruencia. No te confundas. Mi papá no entró jamás a una reunión donde se hablara de un partido entre Morelia y Veracruz y no se prestó. Y tú en Tercer Grado dijiste haber estado alguna vez”, expuso.

Fernando Ortiz quedó eliminado de la liguilla con los Rayados de Monterrey (Cuartoscuro)

Fue hasta entonces cuando Faitelson trató de volver al tema que dio origen a la discusión en la mesa. Para conseguirlo, solicitó el apoyo del conductor de la mesa de análisis, es decir, Alex de la Rosa. Posteriormente, se volvió a dirigir a su interlocutor para pedirle que:

“Bueno ya, ya. Perdió la cabeza Rafita Puente. Ya. Hablemos, Rafita, de lo que es el partido, hombre”, declaró antes de dar término a la discusión.

Cabe recordar que el paso más reciente de Rafa Puente Jr. como entrenador fue con los Pumas de la Universidad Nacional, donde no consiguió los resultados esperados por la directiva y la afición. Aunque el paso nunca fue bueno desde su arribo, el entrenador decidió no abandonar la institución sino hasta que la directiva acordó su despido.