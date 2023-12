Mi Pobre Angelito: dónde ver todas las películas de la popular saga navideña

"Mi pobre angelito" se ha consolidado como un clásico navideño al paso de los años (Foto: Archivo)

La saga de Mi pobre angelito (Home Alone), que inició en 1990 con la dirección de Chris Columbus y la actuación estelar de Macaulay Culkin, se ha establecido como un clásico navideño. Desde entonces no hay temporada invernal en que la película de comedia familiar no sea revisitada alrededor del mundo, e incluso en México su transmisión por televisión abierta no puede faltar, habitualmente por el Canal 5 de Televisa.

Te puede interesar: Andy Benavides arma lujosa fiesta temática de princesas Disney para sus hijas; internautas reaccionan con MEMES

La primera entrega narra la historia de “Kevin McCallister”, un niño que se ve obligado a proteger su casa en Chicago, de un par de atolondrados ladrones después de que su familia lo olvida accidentalmente al partir de vacaciones a París. Al principio, la situación emociona al niño, quien podrá disfrutar a sus anchas mientras su familia no está, pero pronto descubrirá que debe hacer frente al par de delincuentes.

La historia de "Kevin McCallister" se convirtió en un referente para la cultura popular durante las últimas tres décadas (Foto: Archivo)

La secuela, Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (Home Alone 2: Lost in New York), estrenada en 1992, sigue a “Kevin” mientras se pierde en Nueva York, al equivocarse de avión pues su familia iría a Miami. En la “gran manzana”, se enfrenta nuevamente a la amenaza de delincuentes. Aunque esta cinta no alcanzó la popularidad de su predecesora, se mantiene como un favorito festivo para muchas personas.

Te puede interesar: Navidad en Colombia: 31 películas para disfrutar en diciembre

Cuatro películas adicionales inspiradas en la fascinante premisa de la franquicia fueron lanzadas más tarde, con resultados variados, y en algunos casos, sólo disponibles a través de plataformas de streaming.

El ex presidente Donald Trump aparece en "Mi pobre angelito 2", cuando "Kevin" se pierde en Nueva York (Foto: Archivo)

La tercera película se estrenó en 1997, Mi pobre angelito 3. Aunque repite una fórmula similar a la de la original, presenta a un nuevo protagonista, “Alex Pruitt” interpretado por el actor Alex D. Linz, debido a que por entonces Macaulay Culkin había decidido retirarse de la actuación y además ya había crecido y no podía representar a un niño de ocho años que lucha contra dos criminales que buscan robar un microchip del gobierno escondido en un juguete.

Las seis películas de la franquicia "Home Alone" están disponibles en Disney + (Archivo)

En Mi pobre angelito 4 (Home Alone 4: Taking Back The House), estrenada en 2002, se recuperan a personajes de las primeras entregas, aunque interpretados por diferentes actores. Un nuevo “Kevin McCallister”, interpretado por Mike Weinberg, está decidido a reunir a sus padres, quienes están separados y a punto del divorcio, durante la época navideña.

Te puede interesar: 5 películas navideñas infaltables para comenzar diciembre

Mi pobre angelito 5 (Home Alone: The Holiday Heist), se estrenó en 2012. Cuenta la historia de “Finn”, un niño de 10 años, quien junto a su hermana se hallan solos en Navidad asediados por un trío de criminales ineptos que intentan infiltrarse en su nuevo hogar, y terminan sufriendo por el elaborado sistema de trampas y gadgets tecnológicos que dispuso “Finn” para hacerles frente.

Esta versión introduce la novedad de enfrentarse a “fantasmas”, pues el pequeño “Finn” cree que la casa en que habita está embrujada, por lo que pone en marcha sus ingeniosas trampas.

"Mi pobre y dulce angelito", estrenada en 2021, no tuvo muy buena recepción de la crítica especializada (Foto: Archivo)

Ya en 2021, se estrenó Mi pobre y dullce angelito (Home Sweet Home Alone), la sexta película de la franquicia, producida como una película original de la plataforma Disney+, siendo la primera película de 20th Century Studios producida para el streaming. Esta última versión narra la aventura de un niño cuya familia se va de vacaciones a Japón, dejándolo solo en casa accidentalmente.

¿Dónde ver la saga completa de <i>Mi pobre angelito</i>?

Todas las secuelas continúan la tradición de combinar humor y acción durante la temporada navideña. La película original y todas sus secuelas están disponibles en la plataforma de Disney+.