¡Traición de amigas! Estafan a fan chilena de RBD en CDMX: “Estoy vendiendo pulseras para comprar un boleto”

RBD cerrará su tour el 21 de diciembre en el Estadio Azteca. (Foto: AP/Eduardo Verdugo // TikTok: @rebeldefanforever)

La agrupación mexicana RBD lleva varios meses posicionada entre las principales tendencias de redes sociales por su reencuentro sobre el escenario. Tras conquistar a sus fans en Estados Unidos y Brasil, los cinco artistas regresaron al país que los vio crecer para complacer a sus miles de seguidores con presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Aunque la banda programó varias fechas como parte de Soy Rebelde Tour, no todos sus fanáticos alcanzaron boletos o tuvieron la oportunidad de viajar a otros países para verlos. N obstante, muchos otros hicieron hasta lo imposible para ver por última vez a los artistas mexicanos reunidos sobre el escenario, pues aseguraron que no volverán a hacerlo jamás.

Tal fue el caso de Carolina, una joven chilena que aprovechó su intercambio escolar en México para asistir a alguno de los conciertos que RBD ofrecerá en el Foro Sol o el Estadio Azteca. Desafortunadamente, la fanática confió en quien no debía, pues terminó siendo estafaba por nada más ni nada menos que su ‘mejor amiga mexicana’.

La banda mexicana pop RBD durante su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el jueves 30 de noviembre de 2023. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Fan de RBD vende boletos para comprar un boleto

Tras lo sucedido, Carolina concedió una entrevista para una cuenta de TikTok de fanáticos de RBD. Fue en ese espacio donde narró cómo terminó siendo estafada por quien creía que era una buena amiga:

“Yo tengo una ‘amiga’, que nos conocíamos de mucho tiempo, muchos años y ella se comprometió. Me dijo: ‘Tú me transfieres y yo te compro la entrada’ (...) pero cuando le dije: ‘Ya voy para México’, toda feliz, entusiasmada por venir al concierto, me bloqueó de redes sociales, de todos lados, nuca supe nada, la busqué por todos lados y hasta el día de hoy no sé nada de ella”, dijo.

Carolina no aclaró para qué área del Foro Sol supuestamente había comprado la entrada, sin embargo, aseguró que depositó alrededor de 100 mil pesos chilenos para concretar la transacción. Dicha cantidad equivale a mil 994 pesos mexicanos, es decir, el boleto que habría comprado podría ser para la sección Platino o General B.

La joven fue traicionada por una amiga mexicana (TikTok: @rebeldefansforever)

Carolina no se quedó con los brazos cruzados y en cuanto se percató que nunca tendría su boleto en sus manos, decidió poner manos a la obrar e hizo varias pulseras inspiradas en la banda mexicana para recaudar fondos e intentar comprar una nueva entrada.

“Si no tengo boleto, los voy a esperar afuera. No me voy a ir de acá hasta escucharlos cantar en vivo”, concluyó.