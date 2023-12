Natalia Téllez se besó con su primo frente a su papá: “Es muy humillante”

La conductora aseguró que es humillante recordar el momento junto a su primo Captura: Unicable

En México es muy común que se tome a broma que las personas del norte, especialmente las nacidas en Monterrey, que mantienen relaciones amorosas entre primos, pero esto no es cierto pues es una generalidad aplicada a una minoría, lo que sí es que suele suceder y para claro ejemplo la conductora Natalia Téllez que aunque no tuvo un noviazgo sí tuvo una interacción física con su familiar.

La presentadora contó que cuando ella era más joven, por culpa de “la hormona alborotada” (frase que hace alusión a que sentía un deseo de una interacción física con alguien a quien le tuviera cierta atracción en ese momento), decidió besar a su primo en los labios pensando que nadie la estaba viendo ni estaba presente ningún familiar o amigo de Natalia Téllez.

No obstante, ninguno de los dos integrantes de la familia, se dio cuenta que el papá de la presentadora del programa Netas Divinas, que se transmite por la transmisión del canal de televisión Unicable, estaba presente y los había visto, lo que ocasionó que tuvo una reacción peculiar e inesperada.

Pero cuál fue la reacción del papá de Natalia Téllez. Resulta que después de haberla visto besándose con su primo, el señor le dejó una nota asegurando que podía confiar en él y contarle cualquier cosa que ella necesitara o estuviera viviendo que le inquietara, momento en el que relacionó que su papá la había visto “interactuando con su primo”.

Estas fueron las palabras de la conductora durante la emisión de Netas Divinas:

“Ángela, también... la hormona alborotada o el alcohol... ya había contado que me besé con un primo, pero ya, ya, ya... me besé con un primo, ya lo había contado, fue enfrente de mi papá y me dejó una nota y una taza de café que decía ‘Natalita, sabes que me puedes contar todo’...”

Sin embargo, ahí no terminó la anécdota pues explicó si pasó algo más entre ellos, acto que calificó como “humillante”. Así continuó con su historia: “tener que contar esto otra vez es muy humillante, esa fue Natalita... fue cuando lo vio, esto sólo fue un beso, pero sí... tengo muchas historias de hormona alborotada, llámenme para más”.

Cabe destacar que no es la única vez que con sus declaraciones la conductora de televisión desata controversias en las redes sociales.

Natalia Téllez contó su experiencia con un hombre 10 años menor

Natalia Téllez contó una peculiar anécdota en Netas Divinas que ocasionó un comentario ocasional de sorpresa al decir que ella mantuvo una relación con un hombre casi 10 años menor que ella, pero esto no causó controversia, sino como lo dijo pues lo calificó como una delicia.

“Lo más que me han llevado son 6 años... pero tuve una pareja 9 años menor que yo y puedo decirles que fue una gran experiencia de la que jamás me voy a arrepentir, sí consideró que fue, no sólo una relación de la que no me arrepiento sino que una experiencia de vida, fue una atracción física muy fuerte, fue una delicia”, declaró Natalia Téllez.