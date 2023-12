Luis de Llano dijo ser víctima de una mujer por su éxito y apoya iniciativa de ley a favor de los hombres

Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

El proceso de Sasha Sokol contra Luis de Llano sigue en pie y, pese a que él ya perdió una de las instancias, aseguró que ha sido víctima de esta controversia y por eso está a favor de la iniciativa de Ley Magno, la cual buscará condiciones equitativas entre hombres y mujeres ya que, supuestamente, ellos son los que resultan ser víctimas en algunas ocasiones.

Fue la noche del 30 de noviembre que el productor asistió al Senado para mostrar su apoyo a esta iniciativa de ley debido a que, según él, ha sido víctima de ataques sólo por ser exitoso.

Pese a que en ningún momento mencionó a la integrante de Timbiriche, dio a entender que su denuncia ha causado que él y su familia sean víctimas del odio de personas externas al caso.

El productor fue acusado de supuesto abuso por presuntamente mantener una relación con Sasha cuando ella tenía 14 años de edad (Infobae México)

“Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género, ya son víctimas de unos cuantos”, dijo Luis de Llano, según se puede ver en un video difundido por Gustavo Adolfo Infante.

Agregó que también está a favor de esta iniciativa porque, si se llegara a aprobar, no permitiría que ciertas acusaciones sean hechas sin contar con las pruebas y que no sea mediático. De nueva cuenta, no mencionó a Sokol, pero sí dio a entender que él ha sido de los hombre acusados “sin fundamento”.

“Y para que no se permita una acusación sin fundamento, sin pruebas, que el juicio no sea social ni mediático, sino legal, que nos reconozca como mexicanos y mexicanas adultos”, señaló.

La relación entre Sasha y Luis de Llano se considera pudo haber sido ilegal ya que duró de sus 14 años hasta los 19, es decir, en su mayoría habría sido cuando ella fue menor de edad (@sashasokolova)

Al final de su discurso, en el que no mencionó a Sasha, pero dio a entender que se refería a su caso, aseguró que la Ley Magno impulsará la igualdad entre hombres y mujeres para que ambos sean beneficiados.

Entre las personas que se encontraban en este evento estaba Héctor Soberón, quien fue acusado por Michelle Vieth de presuntamente difundir un video íntimo de ella.

Antes de entrar a este evento en el Senado, Luis de Llano habló unos segundos con la prensa, con quienes se negó a hablar sobre el proceso con Sokol, pero aseguró que una vez que termine, dirá su versión de los que ocurrió en los últimos años.

“Vengo nada más a hablar de esta ley que están proponiendo y con mucho gusto acompaño a mi amigo. (No hablo porque) Es mi forma de ser, yo me espero a que acabe el proceso y les contaré toda la historia”, dijo a los medios.

Foto: Infobae México

Luis de Llano impugnó a la sentencia por denuncia de Sasha Sokol

Uno de los últimos movimientos que hubo en este caso fue que Luis de Llano anunció que impugnará en contra de la sentencia por daño moral.

Dio a conocer su decisión acusando que supuestamente hay intereses “oscuros y perversos” en su contra ya que este proceso legal no tendría que ver con el presunto abuso que habría cometido contra Sasha, pero se ha hecho ver como si lo tuviera.

“Deseo informar a mis amigos y al público en general que lo que (Sasha Sokol) me reclama en dichos medios, no corresponde a lo demandado en el juicio y que por el momento, en vista de la reciente resolución, agotaré los medios de impugnación”, dijo en un comunicado.