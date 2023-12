House of the Dragon: los memes que dejó el tráiler de la segunda temporada en México

La segunda temporada causó emoción e indignación en todos los fans. (Captura: HBO)

Finalmente fue publicado el tan esperado tráiler que muestra un fragmento del regreso de la reina Rhaenyra Targaryen para la segunda temporada de House of the Dragon, que es un spin-off de Game of Thrones, lo que ocasionó gran emoción entre los fans de la serie que están a la espera de que llegue su estreno, a pesar de que tendrán que esperar unos meses más debido a que el primer episodio estará disponible a finales de 2024.

Desde muy temprano comenzaron las publicaciones de los fans que estaban esperando el lanzamiento del primer tráiler oficial de la serie de dragones, fantasía, violencia, traiciones y amoríos sumamente complicados. Es en este momento donde iniciaron los memes sobre House of the Dragon compartidos en México.

La impaciencia no podía con todos aquellos que estaban exigiendo que el primer adelanto de la segunda temporada de la tan esperada y aclamada serie diera fuera publicado, compartieron memes pidiendo a HBO que ya lo lanzara para poder disfrutarlo.

Una vez que se estrenó el material audiovisual que traía de regreso a personajes como Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Alicent Hightower, Aemond y todos los conflictos que existen en los 7 reinos del universo creado por la George R.R. Martin, una gran cantidad de fans se mostraron tan contentos y emocionados que aseguraron que no podían dejar de ver el tráiler de la segunda temporada de la popular y exitosa serie.

Justamente es la reina Rhaenyra Targaryen una de las personajes favoritas de House Of The Dragon, que, con sus decisiones se ganó el cariño y la empatía del público pues aseguran que no se merecía que perdiera a uno de sus hijos de una manera trágica a manos de su propia familia, por lo que la apoyan desde que esto ocurrió y la nombran, en redes sociales, como “la verdadera reina”. Como era de esperarse, los memes comenzaron a surgir.

Retomando el tema de las precampañas políticas que ya iniciaron, algunos fans de la serie House Of The Dragon no dudaron en recordar que ellos también compartirían propaganda y la colocarían en sus casas o cargarían con ellas. Pondrían pancartas o folletos para apoyar, no a un funcionario público, sino a la misma Rhaenyra Targaryen.

Uno de los temas recurrentes, tanto en Game of Thrones como en House of the Dragon, es el incesto pues las parejas amorosas surgen dentro de las mismas familias de gobernantes, aunque pudiera parecer un tema escandaloso, no lo es para los fans que incluso bromean con memes con que Rhaenyra y Daemon son sus “incestuosos” favoritos.

Estrenaron tráiler de la segunda temporada de House Of The Dragon

Este sábado 2 de diciembre los fans de House Of The Dragon finalmente pudieron presenciar el adelanto de la segunda temporada de la serie producida por HBO que se convirtió en la favorita de los seguidores del universo de Westeros debido a que el final de Game Of Thrones, para una gran mayoría, fue una decepción.

Las fuerzas de Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower se enfrentan tras los sucesos de la primera entrega. Guerra y dragones en el épico conflicto inspirado en el universo de "Juego de tronos" (HBO Max)

En el tráiler podemos ver fragmentos de como el conflicto entre los protagonistas aumenta, a la par de la violencia y los deseos de venganza.