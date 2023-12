¿Cuántas cirugías se hizo en el rostro Dani Flow? “Estoy súper contento con mi imagen”

El reguetonero de Irapuato confesó que se operó la cara. (YouTube)

Dani Flow se ha convertido en uno de los artistas mexicanos más populares del momento. En parte porque con las generaciones nuevas encontró un nicho de apoyo al cantar con un lenguaje soez y explícito que va en contra de la normativa establecida. Y con las generaciones más longevas sobre todo porque se ha convertido en objeto de críticas y burlas.

Cualquiera que sea el caso, la realidad es que el artista originario de Irapuato la está rompiendo en todas las tendencias y pone el nombre del reguetón mexicano en alto no sólo en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo.

Naturalmente, además de sus letras, el “Rey del Morbo” también ha logrado popularidad por diversas características de su aspecto. A sus 27 años de edad su rostro cuenta con varios tatuajes que han llamado la atención de varios y despertado el interés de sus fans.

¿Cuántas cirugías se hizo en la cara Dani Flow?

En una entrevista reciente en el podcast de Gusgri, Dani Flow explicó todas las incógnitas alrededor de su figura, lo cual incluye su imagen, de la que se siente muy orgulloso. En el proceso explicó que se operó el rostro y confesó de qué se trataron aquellas intervenciones.

“Me operé la cara. Me adelanté el mentón, me quité papada y me quité cachetito. Todo de vergaz*”, dijo el cantante.

No obstante, aseguró que tras las operaciones se dio cuenta que la asimetría de su rostro se notaba más, por lo que tenía que encontrar alguna solución. Un tatuaje en particular fue la respuesta.

“Cuando me veo empiezo a notar defectos que igual ya los tenía antes, pero al tener una cara nueva como que te vuelves más crítico... y sentí que se me notaba más la asimetría que todos tenemos. Entonces me puse una raya para que si tú me ves de frente, evitar esa asimetría tan visible que, según yo, tenía. Y según yo, quedó al vergaz* como lo pensé”, dijo orgulloso.

Los tatuajes de su rostro

El reguetonero mexicano compartió con los fans el significado de los tatuajes que se hizo en la cara Credito:Captura tik tok Credito: Tik Tok/@GloriaAlvarez85

Más tarde, durante la conversación, comenzó a explicar los demás tatuajes de su rostro, además de la mencionada raya. Aseguró que ninguno de ellos tiene un significado tan profundo como muchos podrían esperar.

“Éste decía Mio plus ast, que significa miopía más astigmatismo. Porque tengo esas dos. Nada profundo nada más se me ocurrió para ponerme un tatuaje en donde quería tenerlo. Pero lo hice delgadito y no sé, en la cara como que se mueve mucho. Entonces si no es como un sello o algo así, empieza a valer verg* y yo soy bien picki. Aunque parezca que no, sí lo soy”, explicó.

Además contó que el segundo nombre de su hija también está marcado en su rostro. Al final de cuentas cumplió con aquella inquietud del pasado que era tatuarse la cara. A pesar de ello no se arrepiente y se siente muy orgulloso de su aspecto.

“Cumplí mi objetivo que tenía con eso de rayarme la cara, entonces como que dejó de llamarme tanto la atención como en el momento en el que me empecé a rayarme, pero los tatuajes que tengo, para nada me los quito. Estoy súper contento con mi imagen”, concluyó.