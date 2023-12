Quién es Gera MX, el rapero mexicano que quiere pagar gastos médicos de guardia golpeado por junior en Puebla

El rapero se ofreció a ayudar económicamente el joven agredido por un "junior" en Puebla Foto: IG/ geramx1

Hace unos días, trascendió el video de una golpiza por parte de un alumno de la Prepa Anáhuac a un joven guardia de seguridad a la entrada de un inmueble de la colonia Lomas de Angelópolis, Puebla. El caso generó controversia y se volvió bastante viral por lo brutal de los golpes perpetuados por el adolescente.

Incluso, la institución educativa a la que asistía el supuesto agresor compartió un comunicado para informar que decidieron expulsarlo de forma definitiva: “Antes las acciones graves generadas por el alumno, las cuales van en contra de los principios fundamentales de nuestra institución, se ha determinado la expulsión inmediata y definitiva del alumno”.

Tras esta situación, Gera MX, un popular rapero mexicano, ofreció en redes sociales apoyar económicamente al joven agredido por el “junior” con los gastos médicos originados por la golpiza. Pidió a sus fans que lo ayudaran a encontrar al joven afectado e incluso se dirigió directamente a él para que se hiciera presente.

“Raza, está circulando este video donde agreden a un carnalito que apoya a la R. V, si alguien lo conoce o lo llegas a leer, hermano, mándanos un mensaje para ayudarte con la recuperación o la operación de la nariz, lo que necesites, estamos de respaldo. Abrazo y no se me agache nunca, la vida pone todo en su lugar, el morro junior que se te dejó ir creyéndose intocable... la vida vueltas y no siempre va a ser menor de edad como sale gritando en el video. A trabajar siempre con la frente en alto. Da impotencia y coraje ver estas cosas, pero a darle con todo”, escribió Gera MX

Quién es Gera MX

El rapero mexicano Gera MX, cuyo nombre real es Gerardo Daniel Torres Montante, es un destacado exponente de la escena del rap en México. Nacido el 14 de octubre de 1994 en San Luis Potosí, se ha ganado un lugar en la industria de la música por su estilo único y sus líricas que suelen reflejar vivencias personales y problemas sociales.

Desde sus inicios en el 2007, Gera MX ha lanzado varios álbumes y colaborado con otros artistas importantes del género. En 2021, su éxito Botella Tras Botella en colaboración con Christian Nodal, se convirtió en un hit masivo, alcanzando un amplio reconocimiento en las listas de música y plataformas de streaming, siendo una fusión innovadora entre el rap y la música regional mexicana.

Además, ha sido parte de importantes festivales de música en México y ha contribuido de manera significativa a la popularización del rap en el país. Su influencia en la juventud y en la cultura urbana es notable, y continúa consolidándose como uno de los raperos más influyentes de México.

Los grupos de rap mexicano como Control Machete, Cartel de Santa, Caballeros del Plan G y Molotov ejercieron una influencia significativa en su carrera artística y en su estilo musical. Hace poco, la prestigiosa revista Billboard lo nombró junto a otros exponentes como Santa Fe Klan o Snow Tha Product como uno de los raperos esenciales.

Entre sus álbumes de estudio más importantes están Caos En El Paraíso, de 2011; A Medio Camino, de 2012; Precipicio, de 2013; No Me Maten Antes de Hoy, de 2015; Los Niños Grandes No Juegan, de 2017; El Vicio Y La Fama, de 2019; y Ahora Tengo Todo Menos a Ti, de 2022.

Por otra parte, es famoso por temas musicales como Feria en el sobre, Me toca perder, Ojos tumbados, La Cone, Nunca te pude alcanzar, Rumores, Complicado y Los no tan tristes, y ha colaborado con importantes cantantes mexicanos como Peso Pluma.