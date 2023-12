“Morena no le pude fallar al pueblo”, subraya Claudia Sheinbaum desde Michoacán

La aspirante a la presidencia por Morena se reunió con simpatizantes en el municipio de Pátzcuaro Crédito: Cortesía

La tarde de este jueves 30 de noviembre, la aspirante a la presidencia de la República por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo, viajó al estado de Michoacán, en específico a los municipios de Zacapu y Pátzcuaro en donde tuvo la oportunidad de reunirse con simpatizantes de la denominada Cuarta Transformación.

Fue en el segundo municipio previamente descrito donde, ante un foro lleno la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y actual coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación hizo énfasis en que Morena, partido fundado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no podía fallarle al pueblo de México.

“Hemos dado una muestra ante el pueblo de México que la unidad no es de palabra, que la unidad está en la acción y ese tiene que ser un ejemplo para Michoacán y todos los estados de la República porque no hay nada que esté por encima del proyecto de transformación, nada por encima del interés legítimo del pueblo de México, nada por encima del interés de la nación; Morena es un instrumento del pueblo de México y nosotros no le podemos fallar al pueblo de México”, dijo.

En ese sentido, la precandidata del partido guinda recordó la importancia de trabajar en conjunto para que durante los comicios del próximo 2 de junio del 2024 se permita dar continuidad al proyecto cocido como a Cuarta Transformación (4T) el cual insistió es uno humanista, por lo que a su vez refirió en que no es ideal volver a los sistemas del pasado en donde abundó la pobreza y la desigualdad, al tiempo de también haberse registrado un severo daño al medio ambiente el cual acabó con los paisajes y la belleza que caracteriza al Lago de Pátzcuaro, localizado en la demarcación que este día visitó.

Con un foro lleno, la precandidata de Morena remarcó que su partido no le puede fallar al pueblo Crédito: Cortesía

“Aquí en Pátzcuaro hemos visto el problema de ese modelo, como el Lago de Pátzcuaro fue disminuyéndose, producto de un modelo de desarrollo que lo único que valora es el dinero, pero ha cambiado las cosas y ahora nos toca construir juntos y juntas el segundo piso de la Cuarta Transformación”, aseveró.

Michoacán da bastón de mando a Sheinbaum

Como sucedió en el marco en que Morena la eligió a ella como su representante para una de las jornadas electorales más importantes del país y con ello el presidente de la República le entregó el bastón de mando como símbolo de dar continuidad al proyecto de nación que el tabasqueño impulsó, los integrantes de los pueblos originarios de Michoacán, también la reconocieron con este importante símbolo el cual permitió que la morenista refrendara su compromiso de no traicionar al pueblo de México, además de enaltecer los valores que han caracterizado a la 4T.

Cabe insistir en que la presidenciable no dejó pasar la oportunidad de referirse a esta entrega como una que la llenó de emoción pues además de darle una gran responsabilidad, representa la historia de México y la lucha de los ancestros.

“Recibo emocionada este Bastón de Mando que representa la historia de México, la verdad más profunda, la historia de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, en este bastón se venera a nuestros ancianos, a nuestros adultos mayores, a las mujeres que transmiten la lengua purépecha y con este bastón les digo que nunca voy a traicionar al pueblo de Pátzcuaro, al pueblo de Michoacán y al pueblo de México”.

Durante la jornada de este jueves, la doctora Sheinbaum Pardo estuvo acompañada de Ricardo Monreal, quien se desempeña como coordinador de Enlace Territorial de la precampaña de la morenista, el cual insistió en refrendar su compromiso de unidad, al tiempo de dejar en claro que la precandidata del partido guinda le dará un ejemplo a los partidos de oposición sobre cómo es que se gobierna con el pueblo.

“Vamos a caminar juntos porque nuestra obligación es profundizar el cambio y Claudia va a ser la primera mujer Presidenta, y le va a poner el ejemplo a hombres del pasado, con excepción de Andrés Manuel López Obrador, a todos los demás les va a poner el ejemplo de cómo se gobierna con el pueblo”.

A modo de remate, Juan Pablo Celis quien funge como dirigente estatal de Morena en Michoacán celebró la visita de la presidenciable a quien calificó como “una gran mujer, una mujer de lucha, una científica, que viene emergida del obradorismo, del movimiento social y que se va a convertir en la primera presidenta de la República que le va a dar continuidad al gran sueño de millones de mexicanos en este país, por eso lo más importante hoy es estar aquí unidos. Michoacán te quiere y te quiere bien”.