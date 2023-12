Cuánto cuesta estudiar en la Prepa Anáhuac, escuela que expulsó al golpeador de un guardia en Puebla

Esto cuesta estudiar en la prestigiosa institución educativa Foto: Especial

Este jueves 30 de noviembre del 2023, la Prepa Anáhuac presentó un comunicado para esclarecer la situación educativa de Patricio “N” el joven que golpeó a un vigilante a las afueras de un inmueble ubicado en Puebla, específicamente en la colonia Lomas de Angelópolis.

La Prepa Anáhuac Puebla decidió expulsar definitivamente al joven por haber faltado a sus valores y a su reglamento. En su comunicado concluyeron: “Antes las acciones graves generadas por el alumno, las cuales van en contra de los principios fundamentales de nuestra institución, se ha determinado la expulsión inmediata y definitiva del alumno”.

“Prepa Anáhuac Puebla reitera su compromiso para continuar impulsando el programa de Sana Convivencia en toda la comunidad educativa y, junto con los padres de familia, ser aún más contundentes en la promoción del respeto hacia todas las personas, sin excepción, la tolerancia cero y la condena a la violencia en cualquiera de sus formas”, añadieron.

La Prepa Anáhuac pertenece a las instituciones educativas más importantes del país y estudiar en sus aulas no es nada barato. Por ello, aquí te contamos cuánto cuesta inscribirte en dicha institución y cuáles son las formas de pago.

Las colegiaturas de la Prepa Anáhuac Puebla

Para poder estudiar en la prestigiosa preparatoria es necesario tener un promedio mínimo de 8, un buen nivel de inglés y no tener materias reprobadas. La institución da tres opciones distintas para pagar. En primer lugar, puedes optar por 10 mensualidades de 14 mil 970 pesos mexicanos.

La segunda opción es un sólo pago al año de 140 mil 727 pesos mexicanos, obteniendo así un 6% de descuento. La otra forma de pagar es a través de pagos semestrales de 72 mil 609 pesos mexicanos, teniendo así un 3% de descuento.

Por otro lado hay tres diferentes cuotas de inscripción. La primera de ellas es para los alumnos de nuevo ingreso, quienes tendrán que pagar un total de 22 mil 269 pesos. Por otro lado, los alumnos actuales, pagarán 21 mil 615 pesos mexicanos. Finalmente, por derecho de incorporación se paga 5 mil 988 pesos.

Estos precios son para el curso 2024 a 2025, por lo que en un futuro podrían cambiar. En cuanto al perfil de los egresados, la página oficial de la Prepa Anáhuac Puebla enlista estas aptitudes: “Opto por Cristo, soy un líder comprometido, construyo relaciones sanas y estables, forjo mi identidad, elijo la verdad y el bien, diálogo en diferentes contextos, aprecio las artes de forma global e integral, comprendo mi contexto, propongo y resuelvo, comprendo diferentes culturas y busco hacer la diferencia con sentido”.

Rapero Gera MX ofrece ayuda al joven golpeado por alumno de la Prepa Anáhuac Puebla

En cuanto trascendió lo sucedido en la colonia Lomas de Angelópolis, el famoso rapero Gera MX utilizó sus redes sociales para ofrecer ayuda económica al joven guardia de seguridad que resultó agredido. El cantante expresó en una cuenta de Instagram:

“Raza, está circulando este video donde agreden a un carnalito que apoya a la R. V, si alguien lo conoce o lo llegas a leer, hermano, mándanos un mensaje para ayudarte con la recuperación o la operación de la nariz, lo que necesites, estamos de respaldo. Abrazo y no se me agache nunca, la vida pone todo en su lugar, el morro junior que se te dejó ir creyéndose intocable... la vida vueltas y no siempre va a ser menor de edad como sale gritando en el video. A trabajar siempre con la frente en alto. Da impotencia y coraje ver estas cosas, pero a darle con todo”.