Christian Chávez rinde homenaje a Vicente Fernández en concierto de RBD con bandera LGBT+: “Y a quien no le guste que chin...”

El cantante rindió homenaje al Charro de Huentitán en concierto de RBD. (Credito:cuartoscuro // Credito:tiktok@christianchavezreal)

¡Tras meses de espera, por fin llegó el día! Los integrantes de RBD ofrecieron el primero de los cinco conciertos que darán en la Ciudad de México para concluir su gira internacional: Soy Rebelde Tour. Como era de esperarse, sus fanáticos abarrotaron el Foro Sol y no sólo corearon las icónicas canciones de la agrupación pop, también aplaudieron los mensajes que cada uno de los cantantes compartieron durante el evento.

Tal fue el caso de Christian Chávez, quien en esta ocasión aprovechó su espacio sobre el escenario para pedir que sus fans vivan plenamente y dejen de preocuparse por qué opinan los demás, pues para él, lo más importante es ser feliz:

“No tengan miedo. Yo tengo 40 años y apenas estoy viviendo mi vida a pleno. Hay que dejar a todos ser como quieran. Y al que no le guste ‘que chingue a su madre’”.

El cantante interpretó 'El Rey' en concierto de RBD (TikTok: @carlosmonribot)

Christian Chávez rinde homenaje a Vicente Fernández

Pero eso no fue todo, el integrante de la agrupación pop mexicana más famosas en los últimos 20 años sorprendió a todos los asistentes cuando saltó al escenario luciendo su espectacular traje de mariachi rosa mexicano que anteriormente había dividido opiniones en redes sociales y entre miembros de la Federación Mexicana de Charrería por supuestas faltas.

Pero eso no fue todo, Christian Chávez también pidió que proyectaran la bandera de México en una pantalla mientras cantaba El Rey, una canción que inmortalizaron dos estrellas de regional mexicano: José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández. Y cerró su presentación individual con una imagen de la bandera LGBT+.

Como era de esperarse, todos los asistentes aplaudieron tanto la interpretación, como el poderoso mensaje que lanzó Christian Chávez.

Pedro Sola no tuvo empacho en decir que a él le pareció “horrible” el vestuario que usó Christian Chávez durante un concierto de RBD en Guadalajara (ig @tiopedritosola, @christianchavezreal)

Pedro Sola explotó contra Christian Chávez por su vestuario

El intérprete de Sálvame no solamente ha sido criticado por su traje de mariachi rosa, también porque recreó un top en honor a Thalía. Este consistió en dos pequeñas guitarras unidas de costado por el centro con dos cinturones.

“Me parece una cosa horrible”, comentó Pedrito Sola en la emisión de Ventaneando del lunes 27 de noviembre.

Sola aseguró que Christian Chávez “le cae bien como actor”, pero que dicho look era una “copia” a Thalía, pese a que Linet Puente trataba de convencerlo de que era un tributo.

Mónica Castañeda no se quedó fuera de la discusión y dijo que a ella tampoco le gustaba el atuendo del RBD: “Más allá de defenderlo, también se vale decir te gusta o no te gusta. Creo que Christian le pone todo el entusiasmo, pero a mí tampoco me gusta. Creo que no hay necesidad”.