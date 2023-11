Alejandra Guzmán defendió a su papá tras supuestos tocamientos a niña: “El que lo ve mal es porque está enfermo”

Enrique Guzmán ha sido señalado por presuntamente haber mostrado una conducta inapropiada hacia una menor de 12 años (Foto Instagram: @laguzmanmx)

Desde que el periodista y ex representante de Sylvia Pasquel, Emilio Morales, revelara en un programa de internet que existe un video donde se le ve a Enrique Guzmán hacer tocamientos indebidos a una menor de doce años durante una fiesta familiar, el tema ha estado en medio de los reflectores.

Te puede interesar: ¿Frida Sofía explotó contra Alejandra Guzmán? La nieta de Silvia Pinal lanza supuesta indirecta

La situación indignó al público cuando el veterano rocanrrolero fue cuestionado al respecto en medio de una conferencia de prensa en el Auditorio Nacional junto a sus compañeros de La caravana del rock and roll.

La periodista Paty Cuevas lanzó la pregunta que causó asombro entre la audiencia por la reacción del cantante de Tu cabeza en mi hombro.

Te puede interesar: Niurka justificó las desafortunadas declaraciones de Enrique Guzmán tras acusaciones de abuso

“¿Hoy por hoy cómo se siente después de tantos señalamientos recientes en su contra respecto a su nieta, respecto a este nuevo tema con esta jovencita, que acaba de salir?”, soltó la reportera ante el desconcierto de los presentes.

"La novia de México" abandonó la conferencia tras el incómodo momento que protagonizó su compañero (Foto: Cuartoscuro)

“Déjame contestarte a ti, ¿tú tienes conocimiento de esa fotografía?, ¿la conoces?, ¿la has visto? La pregunta es ¿tiene usted conocimiento de esa foto?, ¿la conoce? Yo no”, contestó visiblemente enojado el cantante de La plaga, y añadió con un aire de sarcasmo que desconcertó a todos:

Te puede interesar: Descubre las películas favoritas del público en Disney+ México

“Y me gustaría mucho (conocer la foto) porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, expresó, dejando soprendido al público y a los organizadores, e incluso el semblante desencajado de Angélica María fue notorio.

A partir de entonces se comenzó a difundir que la supuesta niña agredida por Enrique es la hija mayor de Mayela Laguna, su ex nuera, quien por su parte admitió vagamente que lo que se comenta es real y anunció que procederá legalmente.

Mayela Laguna aseguró que Enrique tuvo una conducta inapropiada junto a su hija de entonces 12 años (Cuartoscuro/ Captura de pantalla)

“Sí, hubo algo”, dijo tajante la ex pareja de Luis Enrique Guzmán para el programa Pájaros en el alambre. Aunque agregó que no cree que exista un video, detalló que el presunto abuso se habría dado en una fiesta en la que estaban presentes varias personas.

“Si en su momento no hice algo fue porque mi hija no quiso hacerse viral. Me lo suplicó llorando porque quería tener una vida normal. Ya pasaron dos años de eso. Fue en una fiesta, donde sí hubo un… algo (visto) por todos los de la fiesta, no nada más por mí”, explicó.

El apoyo incondicional de Alejandra Guzmán a su polémico papá

Ahora, tras un par de semanas de silencio, Alejandra Guzmán ya habló al respecto y como era de esperarse dio la cara por su papá, quien por su parte también negó las acusaciones a través de un video que difundió en sus redes sociales.

La rockera fue abordada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde donde voló para ofrecer un concierto en Los Mochis, Sinaloa, como parte de su Reynísima Tour, y al ser cuestionada sobre su polémico padre, así contestó la intérprete de Hacer el amor con otro.

La rockera aseguró que se ha tergiversado la información en torno al caso de su papá (Foto: Efe)

“Mi papi bien, un poco hasta el gorro de todas las cosas que dicen, pero él es quien es y la verdad siempre es la verdad y yo creo que a veces tergiversan todo, pero la verdad siempre va a salir adelante”, expresó la también hija de Silvia Pinal.

Así mismo, La Guzmán desminitió que su padre haya tenido una conducta negativa contra una pequeña en medio de una fiesta familiar celebrada en la casa de la rockera.

“En mi casa nunca pasó nada, fue una píñata, todos estábamos ahí y te voy a decir una cosa, el que lo ve mal es porque está enfermo ya, pero yo estoy tranquila. Gracias a todos por venir, los quiero un chingo”, concluyó la artista de 55 años.