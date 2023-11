Tom Jones volverá a México: boletos, precios, preventa y todo sobre su concierto en CDMX

Ocesa.

La noticia que todos los fanáticos de la música han estado esperando con entusiasmo finalmente se ha confirmado: Tom Jones, la icónica voz de Gales, regresará a México con su esperada gira Ages & Stages Tour. Este carismático cantante, que dejó su huella por última vez en nuestro país hace más de cinco años, hará vibrar el escenario una vez más en 2024.

Tom Jones, a sus 83 años, no sólo ha resistido la prueba del tiempo, sino que ha mantenido una popularidad global que pocos artistas pueden igualar. Su talento innato, su carisma perdurable y una discografía impresionante lo han establecido como uno de los grandes de la música, con una carrera que abarca más de seis décadas.

La oportunidad de presenciar a Tom Jones en vivo el 20 de abril de 2024 en el Teatro Metropólitan es única. Con más de 100 millones de discos vendidos, Jones sigue siendo una figura influyente en la escena musical. Sus álbumes más recientes, como Surrounded By Time, Long Lost Suitcase, Spirit In The Room y Praise & Blame, producidos por Ethan Johns, han recibido elogios tanto de críticos como de fans. La crítica ha destacado su habilidad única tanto en el estudio como en el escenario.

La impresionante carrera de Tom Jones está adornada con numerosos honores y premios, incluido el título de caballero de la corona británica, otorgado por la reina Isabel II en 2006, un testimonio de su impacto duradero en la industria musical.

Entre sus inolvidables éxitos se encuentran canciones como “It’s Not Unusual”, “What’s New Pussycat?”, “Delilah” y “Green, Green Grass of Home”. Su versatilidad artística se evidencia en colaboraciones con leyendas musicales como Stevie Wonder, Aretha Franklin, Van Morrison, Dolly Parton y Ed Sheeran.

¿Cuándo será la preventa de boletos para Tom Jones?

Los boletos estarán disponibles en Preventa Citibanamex antes de que se lleve a cabo la venta al público en general. La transacción se abrirá a través de la red Ticketmaster. La siguientes son las fechas de preventa:

Martes 5 de diciembre - Preventa Exclusiva Citibanamex

Miércoles 6 de diciembre - Venta General

¿Cuáles son los precios de los boletos para Tom Jones?

Por el momento ni Ticketmaster, ni Ocesa han compartido los precios oficiales de los boletos. En cuanto dicha información se encuentre disponible, este texto será actualizado con todos los detalles.