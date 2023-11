Junior de Lomas de Angelópolis: agresor de guardia y su familia no viven en el fraccionamiento

La Fiscalía de Puebla ya investiga la agresión contra el vigilante. (Captura de pantalla)

La historia del video viral de la agresión contra un guardia de seguridad en la capital de Puebla podría dar un giro de 180 grados, y es que presuntamente ni el joven ni su familia viven o arriendan ninguno de los condominios del fraccionamiento en Lomas de Angelópolis I, en donde ocurrieron los hechos.

La agresión sucedió la noche del lunes 28 de noviembre cuando presuntamente el joven no pudo acceder con su Parkimovil, por lo que el vigilante le pidió que pasara a otro carril y le mostrara su identificación, situación que causó gran molestia en el hombre, que rápidamente bajó de su automóvil y comenzó a agredir al guardia de seguridad.

A través de sendos comunicados, el Consejo Directivo de Angelópolis A.C. y el personal del Clúster 444 condenaron los hechos de violencia sucedidos en sus instalaciones y también se desvincularon del llamado “junior de la Anáhuac” y de su familia, asegurando que no se tiene conocimiento de que sean residentes de dicha zona exclusiva.

Comunicados de las empresas involucradas. (Captura de pantalla)

La cooperativa de viviendas Clúster 444 “lamentó fuertemente” lo sucedido en la caseta de vigilancia de Lomas de Angelópolis y subrayó que “el perpetrador de los hechos, así como sus familiares no sostienen ningún tipo de vínculo con el condominio, es decir no son propietarios ni arrendatarios de ninguna unidad privativa del Clúster”, por lo que solicitaron que no haya más desinformación ni se les vincule con ellos.

En tanto, el Consejo Directivo y la Asociación Civil de la Concentradora Angelópolis, encargada de la administración y operación del macro condominio Lomas de Angelópolis I, se unió a la condena de los hechos sucedidos el pasado lunes.

Similar a lo dicho por Clúster 444, señalaron que no se tiene claridad respecto a que Patricio “N”, perpetrador del hecho violento, sea residente de alguno de los condominios.

Adicionalmente, subrayó que los hechos ya están bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla y serán quienes esclarezcan los hechos, al tiempo que mostraron su disposición de apoyar con lo que sea necesario a las autoridades.

Cámara de seguridad captó una agresión a un guardia de seguridad en Lomas de Angelópolis. (X/@victorcabreramx)

La empresa indicó que grupo Vima, a cargo de prestar el servicio de seguridad privada en casetas de vigilancia y vialidades, cuenta con todas las acreditaciones correspondientes y que de manera mensual emiten la documentación requerida y necesaria en la que se hace constar que los elementos a cargo del servicio son mayores de edad y están capacitados.

Aclaran que guardia no fue despedido

Por otro lado, la empresa Vima Seguridad Privada negó los rumores acerca de que Jonathan “N”, guardia agredido, había sido despedido y añadió que, al contrario, le han brindado todo el apoyo tanto médico, legal y psicológico tras los acontecimientos.

Aseguran que guardia de seguridad tiene todo el apoyo de la empresa. (Facebook: VIMA)

Agregaron que están colaborando con las autoridades para que se aplique la justicia, pues el vigilante ya interpuso una denuncia ante las instancias correspondientes por el delito de lesiones.

También se unieron a la condena pública de la violencia ejercida contra su trabajador: “Es totalmente inaceptable, que quien se dedica a salvaguardar la seguridad y el bienestar de instalaciones y personas, sea víctima de un acto violento de este tipo, por lo que condenamos enérgicamente el incidente ocurrido”, se lee.