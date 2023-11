Cofepris alerta sobre Lipovon, producto engaño para bajar de peso que altera la presión arterial

PIE DE FOTO: La autoridad sanitaria emitió una alerta sobre este producto que se promociona falsamente como suplemento alimenticio CRÉDITO: Cofepris/ Pexels/ Oleksandr P

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre el peligro asociado al consumo de Lipovon, un producto engaño que entre sus ingredientes tiene uno que altera la presión arterial.

Lipovon se comercializa como un suplemento alimenticio que es útil para bajar de peso rápidamente, “de manera segura e inofensiva para la salud”. Sin embargo, su publicidad no se apega a la realidad.

De acuerdo con la alerta sanitaria emitida por la Cofepris, el producto contiene sibutramina, la cual suprime el apetito, produce el aumento de la frecuencia cardiaca y presión sanguínea.

Además, la sustancia aumenta el riesgo en pacientes con antecedentes de cardiopatías, insuficiencia cardíaca, arritmias o derrames cerebrales.

La sibutramina está prohibida desde 2010 por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, sigla en inglés), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Cofepris.

Lipovon contiene un elemento que altera la presión arterial (Freepik)

Fue la Agencia de Medicamentos y Productos Médicos (AEMPS) de España la que reportó que varios análisis comprobaron la presencia de este fármaco en Lipovon.

No obstante, el producto no sólo representa un riesgo para la salud debido a que contiene sibutramina. La Cofepris reportó algunas irregularidades más.

La autoridad sanitaria refirió que Lipovon es promocionada como un suplemento alimenticio, pero su etiqueta reporta que contiene Hoodia Gordon (Hoodia gordonii) y Garcinia Cambogia (Garcinia cambogia), que no están permitidas en productos de este tipo.

Es importante considerar que los suplementos alimenticios es incrementar, complementar o suplir alguno de los componentes que adquirimos con lo que ingerimos a diario, no bajar de peso. En el caso de Lipovon, su fabricante no ha comprobado que el resto de sus ingredientes cumplan con este objetivo.

Sumado a ello, al producto se le atribuyen características propias de un medicamento y no de un suplemento alimenticio, sin contar con registro sanitario.

Lipovon no cuenta con permiso para su distribución en México (Foto: Cofepris)

Asimismo, Cofepris advirtió a la población que combinar este producto con medicamentos puede aumentar el riesgo, ya que podría generar reacciones adversas al interactuar con otros fármacos.

En ese sentido, la autoridad sanitaria subrayó que la venta de Lipovon está prohibida, al igual que su distribución a través de paquetería, mensajería nacional e internacional y su promoción en sitios web o en páginas de redes sociales de cualquier índole en el país.

Los productos para bajar de peso con alerta sanitaria de Cofepris

- Redotex y Redotex NF: pueden causar disfunción de tiroides, derrame cerebral, arritmia cardiaca, convulsiones, entre otras afecciones.

- Shupanza, Chupapanza o Chupa panza: contienen Bamitol, un medicamento de uso veterinario recetado para tratar afecciones inflamatorias en animales. También tiene ingredientes con propiedades toxicológicas como extracto fluido de raíz de jengibre, sábila y naranjo amargo.

- Less Less: se promociona como quemador de grasa, estimulante del metabolismo y adelganzante que combate la ansiedad por comer en exceso y el estreñimiento. Sin embargo, la Cofepris no ha evaluado sus supuestos ingredientes (nopal, hoja de malva, ruibarbo, cocolmeca, wakame garcinia cambogia y alga espirulina).

Cofepris ha alertado sobre varios productos para bajar de peso (iStock)

- 365 SKINNY HIGH INTENSITY o BODY BALANCE HIGH INTENSITY: contiene sibutramina, tal como Lipovon. En ese sentido su consumo también está asociado al aumento de la presión arterial y frecuencia del pulso.

La venta de productos prohibidos por Cofepris debe ser denunciada. La denuncia santiaria se puede realizar en línea, para ello se solicitan datos como nombre, sexo, edad, correo electrónico, teléfono fijo, código postal, estado, municipio o delegación, localidad, colonia, calle, número exterior e interior.

En la denuncia se debe especificar si el reporte es de una establecimiento y producto, establecimiento y servicio o publicidad.

Es importante mencionar que los datos personales del denunciante que sean recibidos, se consideran información confidencial por lo que no se dan a conocer al denunciado.