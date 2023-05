No solo Redotex, Cofepris también ha alertado sobre otros productos para bajar de peso

Cofepris ha alertado sobre productos milagro para bajar de peso (Foto: Getty Images/iStock)

La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) prohibió la venta de Redotex y Redotex NF, un producto para bajar de peso. El organismo le retiró el registro sanitario a este fármaco debido a que las sustancias que contiene pueden causar disfunción de tiroides, derrame cerebral, arritmia cardiaca, convulsiones, entre otras afecciones.

Sin embargo, este no es el primer producto para bajar de peso sobre el que Cofepris ha alertado. A la lista se suman productos milagro sin registro sanitario que no cuentan con estudios científicos que demuestren que son seguros, de calidad y eficaces.

Entre los productos que ponen en riesgo la salud de las personas están Shupanza, Chupapanza y Chupa panza, los cuales se comercializan como suplementos alimenticios. Prometen sin fundamento reducir el peso, la talla, los niveles de colesterol y triglicéridos.

Contienen Bamitol, un medicamento de uso veterinario para combatir afecciones inflamatorias en animales e ingredientes con propiedades toxicológicas como extracto fluido de raíz de jengibre, sábila y naranjo amargo.

Cofepris alertó sobre productos para bajar de peso con ingredientes nocivos y fármacos de uso veterinario (Foto: Cofepris)

En su etiqueta se menciona que contienen ginkgo biloba (ginkgo), eucalyptus globulus (eucalipto) y cúrcuma longa (cúrcuma). Ninguno de estos ingredientes deben ser utilizados en suplementos alimenticios.

Estos productos para bajar de peso podrían contener más sustancias además de las antes mencionadas, lo cual puede causar efectos secundarios al nocivos al combinarse con medicamentos.

Sumado a ello, Cofepris desconoce las condiciones sanitarias de elaboración y almacenaje, lo cual es también un factor de riesgo.

Estos productos engaño se comercializan en distintas presentaciones como malteada, té, gotas, tabletas, solución y gel. Su consumo no es seguro en ninguna de sus versiones.

Less Less es uno de los productos engaño para bajar de peso (Captura de pantalla: Cofepris)

Otro falso suplemento alimenticio es Less Less, el cual se promociona como quemador de grasa, estimulante del metabolismo y adelgazante. En su publicidad incluso se le atribuyen propiedades para el control de la ansiedad por comer en exceso, el estreñimiento y la ansiedad.

Less Less contiene nopal, hoja de malva, ruibarbo, cocolmeca, wakame garcinia cambogia y alga espirulina, los cuales no han sido evaluados por la Cofepris.

En años anteriores la comisión alertó sobre 365 SKINNY HIGH INTENSITY o BODY BALANCE HIGH INTENSITY, que se publicita como poderoso en la pérdida de peso y del metabolismo, saciador e inhibidor del apetito. Hasta 2021, fecha en que la Cofepris emitió la alerta sanitaria, se desconocían cuáles eran sus ingredientes.

En 2022 la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México anunció que Cofepris actualizó la alerta sanitaria sobre este producto después de que se detectó la presencia de sibutramina en su formulación.

(Captura de pantalla: Cofepris)

La sibutramina está prohibida por la Cofepris, por la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos debido a que eleva significativamente la presión arterial y la frecuencia del pulso. Esta sustancia también incrementa el riesgo en pacientes con antecedentes de cardiopatías, insuficiencia cardiaca, arritmias o derrames cerebrales.

Cofepris detuvo venta irregular de productos para bajar de peso

En abril de este año la Cofepris suspendió una farmacia de nombre Farmazone, que operaba en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. En este establecimiento se comercializaban sin autorización Esbelcaps, Terfamex e incluso Redotex, antes de fuera revocado su registro sanitario.

El modus operandi de este negocio ilegal consistía en agendar citas virtuales a través de un sitio web llamado “En Línea con tu Imagen”, en las que expedían documentos equivalentes a órdenes de compra para adquirir los medicamentos controlados.

Durante la clausura del establecimiento fueron decomisadas cajas de medicamento controlado y recetas irregulares, firmadas en blanco, indicaciones para la administración de medicamentos prellenadas y la ausencia de fechas de emisión.