Qué hacer si tenías boleto para el concierto que Luis Miguel canceló en León, esto dice Profeco

Una de las presentaciones del cantante mexicano fue cancelada (Instagram: @luismiguel)

Las autoridades de León, Guanajuato dieron a conocer que el próximo concierto del cantante mexicano Luis Miguel, el cual se celebraría el 5 de diciembre de 2023 quedó oficialmente cancelado, esto, debido a que los organizadores del evento no cumplieron con los requisitos para garantizar la seguridad de los asistentes.

Te puede interesar: ¿Por qué cancelaron el concierto de Luis Miguel en León, Guanajuato? Éste es el problema que lo causó

Cabe recordar que “El Sol de México” se encuentra recorriendo toda la República Mexicana y actualmente esta por concluir su primer paso por la Arena de la Ciudad de México, para posteriormente llegar a otros estados como Oaxaca, Puebla Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes.

Una vez teniendo claro esa situación, es importante tener en cuenta que la responsabilidad de los reembolsos o cambios de sede le corresponde únicamente a la empresa privada involucrada en la organización de los espectáculos de Luis Miguel. Ante ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ya emitió un comunicado oficial con relación a la cancelación del concierto que se llevaría a cabo en el estado de Guanajuato.

Te puede interesar: Con fuerte dispositivo de seguridad, el activista Adolfo Enríquez Vanderkam fue sepultado en León

De acuerdo con la información proporcionada por la procuraduría, se le ordenó a la boletera FUNTICKET reembolsar a los consumidores debido a la anulación del show del Sol en León.

La empresa tendrá que reembolsar a los consumidores (EFE/David Borrat)

Es así que la Procuraduría Federal dio a conocer que la empresa que se encargó de la venta de entradas para el concierto que estaría programado para el 5 de diciembre del año en curso en el Estadio de béisbol Domingo Santana, estará obligada a rembolsar el costo de los boletos junto con los cargos por servicios y un 20% adicional en compensación a los consumidores afectados.

Te puede interesar: Cómo hacer tu propio jabón de avena por menos de 10 pesos

Dicha medida responde a la anulación del evento en la ciudad de León, Guanajuato, debido a la falta de permisos por parte de los organizadores para la seguridad de los asistentes, según los reportes compartidos en el comunicado oficial de la Profeco.

Reembolso de boletos y compensaciones según la ley

Según lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor, las personas afectadas tienen derecho a recuperar el dinero invertido en sus entradas, así como a recibir una compensación extra.

En caso de que el concierto sea reprogramado para otra fecha o recinto distintos a los originalmente pactados, los consumidores podrán solicitar el rembolso si deciden no aceptar los cambios propuestos.

Además del reembolso se les tendrá que dar un 20% adicional como compensación (Luis Miguel)

Motivo por el cual la Profeco ha efectuado un requerimiento informativo a La Florida, Equipos y Suplementos. S.A. de C.V., que opera como FUNTICKET, y en caso de que detecten incumplimientos, las autoridades correspondientes procederán a iniciar un procedimiento por infracción a la legislación mencionada.

Procedimientos adicionales y contacto para afectados

Además, en caso de que sean identificadas irregularidades, la Profeco considera la posibilidad de interponer una Acción Colectiva contra FUNTICKET para proteger los derechos de los consumidores que resultaron afectados por la cancelación del show del famoso intérprete de “Ahora te puedes marchar”.

Para recibir orientación o presentar quejas, los consumidores pueden contactarse al teléfono del consumidor 55 55 68 87 22, acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Bajío ubicada en Plaza Galerías en León, Guanajuato, o comunicarse a través del número telefónico 477 716 56 48 extensiones 56831 y 56840, así como por correo electrónico a la dirección bajio.servicios@profeco.gob.mx.

Estas son las canciones que Luis Miguel ha cantado en su gira por México

De acuerdo con datos de redes sociales El Sol de México ha cantando durante su tour:

Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Dame, Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Como Yo Te Amé, Solamente Una Vez, Somos Novios, Todo y Nada, Nosotros, Sonríe, Come Fly With Me, Un Hombre Busca a Una Mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto A Ti, Entrégate, La Bikina, La Media Vuelta, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, Cuando Calienta El Sol y Cucurrucucú Paloma.