¿Qué pasará con el show de Luis Miguel en León? Esto dice la Profeco sobre cancelación de conciertos

Toma en cuentas esta información sobre lo que podría pasar con el concierto de Luis Miguel . Foto: REUTERS

Autoridades de León, Guanajuato, anunciaron que el próximo concierto de Luis Miguel que se celebraría el 5 de diciembre del 2023 quedó oficialmente cancelado, esto porque, al parecer, los organizadores del evento no cumplieron con los requisitos para garantizar la seguridad de los asistentes.

Te puede interesar: Critican al Burro Van Rankin por burlarse de Luis Miguel en live con Aracely Arámbula: “Fue tu amigo”

Luis Miguel se encuentra recorriendo la República Mexicana con su gira mundial. Actualmente está por finalizar su primer paso por la Arena de la Ciudad de México para después moverse a otros estados como Oaxaca, Puebla Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes.

Por supuesto, la responsabilidad de posibles reembolsos o cambios de sede corresponde únicamente a la empresa privada involucrada en la organización de los shows de Luis Miguel. Hasta este momento, no hay noticias oficiales sobre lo que podría ocurrir; sin embargo, en redes sociales, ya se analizan varias posibilidades al respecto.

Te puede interesar: Luis Miguel en la Arena CDMX: precios oficiales de los boletos para su nueva fecha

Por un lado, se espera que se anuncie pronto el reembolso para quien habían comprado el boleto para el espectáculo del 5 de diciembre en el Estadio Domingo Santana; no obstante, se podría también anunciar una nueva fecha en otro lugar cercano a la sede original.

Cualquiera que sea el caso, los compradores deben tener bien entendido lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dice al respecto de los conciertos cancelados en nuestro país.

Qué dice la Profeco al respecto de la cancelación de eventos

Luis Miguel está siendo todo un éxito en México (Instagram: @luismiguel)

Hay dos opciones sobre lo que puede ocurrir con el concierto de Luis Miguel en León. En primer lugar, si éste llega a postergarse, los boletos que originalmente fueron comprados por los consumidores son válidos para el nuevo show. No obstante, esto sería posible si el concierto se reagendara en el mismo recinto (en este caso el estadio Domingo Santana).

Te puede interesar: Luis Miguel anunció nueva fecha en la Arena CDMX: precios, preventa y todo lo que debes saber

Si el evento llega a ser cancelado oficialmente, la empresa encargada de la venta de entradas tiene la obligación de regresarte el dinero que gastaste en el boleto, pero ojo, debes saber que los reembolsos aplican únicamente el precio de la entrada, no a los cargos de servicio que pagaste.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enlista todo lo que debes saber si vas a comenzar con un proceso de reembolso de algún concierto que haya sido cancelado:

-Es importante que leas los términos y condiciones que la empresa designó en caso de cancelaciones del evento o modificaciones del mismo.

-Debes contactare al área de atención a clientes.

-Si tu compra fue en la taquilla del recinto, debes ir a la taquilla y llevar tu boleto, por supuesto, si la entrada fue comprada con una tarjeta de débito o de crédito, tiene que acudir el titular.

-Si la compra del o los boletos fuer hecha por internet o a través del teléfono, el dinero debe regresarse al cliente, específicamente en la tarjeta que utilizó para la compra. El monto se devolverá en menos de 36 horas.

Luis Miguel llegaría a Guanajuato el 5 de diciembre (Fuente)

Qué canciones canta Luis Miguel en su paso por México

El intérprete de Por debajo de la mesa, Suave y Ahora te puedes marchar no descuida sus clásicos temas musicales, y la lista de canciones de la gira por México es un viaje por toda su carrera artística. Estas son las canciones que El Sol de México ha cantando durante su tour.

Será Que No Me Amas, Amor, Amor, Amor, Suave, Culpable o No, Te Necesito, Hasta Que Me Olvides, Dame, Por Debajo de la Mesa, No Sé Tú, Como Yo Te Amé, Solamente Una Vez, Somos Novios, Todo y Nada, Nosotros, Sonríe, Come Fly With Me, Un Hombre Busca a Una Mujer, Cuestión de piel, Oro de ley, Fría Como el Viento, Tengo Todo Excepto A Ti, Entrégate, La Bikina, La Media Vuelta, No Me Puedes Dejar Así, Palabra de Honor, La Incondicional, Ahora Te Puedes Marchar, La Chica del Bikini Azul, Isabel, Cuando Calienta El Sol y Cucurrucucú Paloma.